Генпрокурор России: В Волгоградской области выявлено более 1 тыс. нарушений законодательства об отходах
Газетный киоск 28.06.2018 10:44
254 4
28.06.2018 10:44
ТАСС, 28 июня, 2018г.
Генпрокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал работу оперативных и следственных органов в вопросах незаконного оборота отходов. В числе проблемных регионов он назвал республику Мордовия, Волгоградскую, Вологодскую, Калужскую, Курскую и Ленинградскую области.
"Оперативно-розыскная деятельность по делам, связанным с незаконным оборотом отходов, фактически не проводится. За два с половиной года заведено 150 дел оперативного учета, а фактически реализовано лишь 11. Всего за это время расследовалось 154 уголовных дела о соответствующих преступлениях, однако до суда дошло только каждое четвертое, 40 дел. При этом в половине субъектов (47) дела указанной категории вообще не возбуждались, среди них - республика Мордовия, Волгоградская, Вологодская, Калужская, Курская, Ленинградская области", - сообщил Чайка.
Он отметил, что в каждом из этих регионов выявлено более 1 тыс. нарушений законодательства об отходах, однако мер по получению расчета экологического вреда и постановке вопроса об уголовном преследовании виновных лиц не принято. "Несмотря на системные упущения в сфере оборота отходов, недостаточное нормативное регулирование, отсутствие надлежащего экологического надзора прокурорами республик Карелия, Мордовия, Архангельской и Тамбовской областей не дается оценка нарушениям в деятельности региональных органов власти и контролирующих ведомств", - добавил генпрокурор.
Кроме того, по его словам, в отдельных субъектах прокуроры упустили контроль над ситуацией, связанной с закрытием полигонов, которые исчерпали свой ресурс и расположены в непосредственной близости к жилому сектору.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/proisshestviya/5330580
Реклама
Популярное по теме
22.06.2018 22:23
7583 33
19.06.2018 13:35
3751 27
20.06.2018 11:30
2723 11
Врачи Волгограда призвали болельщиков ЧМ-2018 не злоупотреблять алкоголем в дни жары27.06.2018 09:15
Газетный киоск 27.06.2018 09:15
3197 4 Обсудить
Минстрой России нашел долгострои в Волгоградской области23.06.2018 07:39
Газетный киоск 23.06.2018 07:39
4530 0 Обсудить
Болельщика сборной Нигерии в Волгограде доставили со стадиона в больницу22.06.2018 22:23
Газетный киоск 22.06.2018 22:23
8847 33 Обсудить
Болельщики из Китая перепутали Волгоград с Вологдой21.06.2018 11:48
Газетный киоск 21.06.2018 11:48
2943 3 Обсудить
"Русал" предложил ввести соцнорму электропотребления с низким тарифом21.06.2018 09:53
Газетный киоск 21.06.2018 09:53
619 0 Обсудить
Английские болельщики посетовали, что из-за кампании в британских СМИ их мало на ЧМ-201820.06.2018 11:30
Газетный киоск 20.06.2018 11:30
4502 11 Обсудить
Губернатор Андрей Бочаров: мошка не помешала сборной Англии победить в матче с Тунисом19.06.2018 18:20
Газетный киоск 19.06.2018 18:20
6135 39 Обсудить
Чума мух и волшебство Харри: английская пресса о матче Англия-Тунис в Волгограде19.06.2018 13:35
Газетный киоск 19.06.2018 13:35
5968 27 Обсудить
Прошлое и новый стадион: британская пресса в преддверии матча Англия-Тунис рассказывает о Волгограде18.06.2018 15:22
Газетный киоск 18.06.2018 15:22
4593 16 Обсудить
Соперники сборной России: Уругвай со счетом 1:0 победил Египет15.06.2018 17:32
Газетный киоск 15.06.2018 17:32
3691 4 Обсудить
МЧС инициирует проверки мест базирования маломерных судов после ЧП с катамараном на Волге14.06.2018 12:33
Газетный киоск 14.06.2018 12:33
2391 20 Обсудить
Трагедия в Волгограде: За вождение плавсредств в пьяном виде будет грозить тюрьма13.06.2018 17:03
Газетный киоск 13.06.2018 17:03
4936 14 Обсудить
Среди застрявших в Японии моряков - житель Волгоградской области13.06.2018 12:04
Газетный киоск 13.06.2018 12:04
1445 0 Обсудить
"Прямая линия" с Владимиром Путиным: новый формат и популярные вопросы07.06.2018 09:12
Газетный киоск 07.06.2018 09:12
6406 0 Обсудить
Инвестиции в 1-й этап строительства метанолового завода в Волгограде составят 40 млрд рублей01.06.2018 20:16
Газетный киоск 01.06.2018 20:16
6816 0 Обсудить
Реклама