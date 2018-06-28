ТАСС, 28 июня, 2018г.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал работу оперативных и следственных органов в вопросах незаконного оборота отходов. В числе проблемных регионов он назвал республику Мордовия, Волгоградскую, Вологодскую, Калужскую, Курскую и Ленинградскую области.

"Оперативно-розыскная деятельность по делам, связанным с незаконным оборотом отходов, фактически не проводится. За два с половиной года заведено 150 дел оперативного учета, а фактически реализовано лишь 11. Всего за это время расследовалось 154 уголовных дела о соответствующих преступлениях, однако до суда дошло только каждое четвертое, 40 дел. При этом в половине субъектов (47) дела указанной категории вообще не возбуждались, среди них - республика Мордовия, Волгоградская, Вологодская, Калужская, Курская, Ленинградская области", - сообщил Чайка.

Он отметил, что в каждом из этих регионов выявлено более 1 тыс. нарушений законодательства об отходах, однако мер по получению расчета экологического вреда и постановке вопроса об уголовном преследовании виновных лиц не принято. "Несмотря на системные упущения в сфере оборота отходов, недостаточное нормативное регулирование, отсутствие надлежащего экологического надзора прокурорами республик Карелия, Мордовия, Архангельской и Тамбовской областей не дается оценка нарушениям в деятельности региональных органов власти и контролирующих ведомств", - добавил генпрокурор.

Кроме того, по его словам, в отдельных субъектах прокуроры упустили контроль над ситуацией, связанной с закрытием полигонов, которые исчерпали свой ресурс и расположены в непосредственной близости к жилому сектору.

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