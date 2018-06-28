Газетный киоск

Генпрокурор России: В Волгоградской области выявлено более 1 тыс. нарушений законодательства об отходах

Газетный киоск 28.06.2018 10:44
254 4
28.06.2018 10:44


ТАСС, 28 июня, 2018г.  
Генпрокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал работу оперативных и следственных органов в вопросах незаконного оборота отходов. В числе проблемных регионов он назвал республику Мордовия, Волгоградскую, Вологодскую, Калужскую, Курскую и Ленинградскую области.
"Оперативно-розыскная деятельность по делам, связанным с незаконным оборотом отходов, фактически не проводится. За два с половиной года заведено 150 дел оперативного учета, а фактически реализовано лишь 11. Всего за это время расследовалось 154 уголовных дела о соответствующих преступлениях, однако до суда дошло только каждое четвертое, 40 дел. При этом в половине субъектов (47) дела указанной категории вообще не возбуждались, среди них - республика Мордовия, Волгоградская, Вологодская, Калужская, Курская, Ленинградская области", - сообщил Чайка.
Он отметил, что в каждом из этих регионов выявлено более 1 тыс. нарушений законодательства об отходах, однако мер по получению расчета экологического вреда и постановке вопроса об уголовном преследовании виновных лиц не принято. "Несмотря на системные упущения в сфере оборота отходов, недостаточное нормативное регулирование, отсутствие надлежащего экологического надзора прокурорами республик Карелия, Мордовия, Архангельской и Тамбовской областей не дается оценка нарушениям в деятельности региональных органов власти и контролирующих ведомств", - добавил генпрокурор. 
Кроме того, по его словам, в отдельных субъектах прокуроры упустили контроль над ситуацией, связанной с закрытием полигонов, которые исчерпали свой ресурс и расположены в непосредственной близости к жилому сектору.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/proisshestviya/5330580


Обсудить
Поделиться
Реклама

Успей купить квартиру от застройщика в ЖК Альбатрос (8442) 498-819

МИнБанк отмечает праздник спорта выдачей памятных купюр

Профнастил для забора дл=2м - 450руб/шт. (8442)95-50-05

Заключения экспертиз норм.актов обладминистрации, СПО
Популярное по теме
Болельщика сборной Нигерии в Волгограде доставили со стадиона в больницу
22.06.2018 22:23
7583 33
Чума мух и волшебство Харри: английская пресса о матче Англия-Тунис в Волгограде
19.06.2018 13:35
3751 27
Английские болельщики посетовали, что из-за кампании в британских СМИ их мало на ЧМ-2018
20.06.2018 11:30
2723 11
Газетный киоск
27.06.2018 09:15
Газетный киоск 27.06.2018 09:15
3197 4 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
23.06.2018 07:39
Газетный киоск 23.06.2018 07:39
4530 0 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
22.06.2018 22:23
Газетный киоск 22.06.2018 22:23
8847 33 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
21.06.2018 11:48
Газетный киоск 21.06.2018 11:48
2943 3 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
21.06.2018 09:53
Газетный киоск 21.06.2018 09:53
619 0 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
20.06.2018 11:30
Газетный киоск 20.06.2018 11:30
4502 11 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
19.06.2018 18:20
Газетный киоск 19.06.2018 18:20
6135 39 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
19.06.2018 13:35
Газетный киоск 19.06.2018 13:35
5968 27 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
18.06.2018 15:22
Газетный киоск 18.06.2018 15:22
4593 16 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
15.06.2018 17:32
Газетный киоск 15.06.2018 17:32
3691 4 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
14.06.2018 12:33
Газетный киоск 14.06.2018 12:33
2391 20 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
13.06.2018 17:03
Газетный киоск 13.06.2018 17:03
4936 14 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
13.06.2018 12:04
Газетный киоск 13.06.2018 12:04
1445 0 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
07.06.2018 09:12
Газетный киоск 07.06.2018 09:12
6406 0 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
01.06.2018 20:16
Газетный киоск 01.06.2018 20:16
6816 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:04
Польские болельщики спели в аэропорту Волгограда "Катюшу" и сплясали "Калинку"Смотреть фотографии
10:44
Генпрокурор России: В Волгоградской области выявлено более 1 тыс. нарушений законодательства об отходахСмотреть фотографии
10:41
Владельцы квартир демпингуют ради последнего матча ЧМ-2018 в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде гибнет от засухи уникальный оазисСмотреть фотографииCмотреть видео
09:41
В Волгограде план уничтожения уникального лицея маскируют под "движение вперед"Смотреть фотографии
08:38
Гражданин Саудовской Аравии отдал мошеннику 15 млн руб. за VIP-перелет Москва - Волгоград Смотреть фотографии
04:34
Волгоградские онкологи проводят диагностику и лечение на самом современном уровнеСмотреть фотографии
03:44
В Волгоградском "МЭТ" снова денег нетСмотреть фотографии
03:21
На матчах ЧМ-2018 в Волгограде болельщики из Туниса и Египта оказались самыми многочисленнымиСмотреть фотографии
21:32
Польские патриоты и колокол мира: Волгоград хранит память о дружественных связях с Польшей и ЯпониейСмотреть фотографии
20:21
«Высота 102 ТВ»: Волгоград жарко принимает последних гостей чемпионата мира по футболу Cмотреть видео
19:49
Болельщик из Иордании: теперь буду отдыхать только в России - в ВолгоградеCмотреть видео
19:28
Германия всухую проиграла Южной Корее на матче в Казани - 0:2
19:03
Тренер сборной Польши: для нас игра в Волгограде - матч чести и доблестиСмотреть фотографии
17:27
Президент РФ в Кремле вручил старшему научному сотруднику АО «КАУСТИК» высокую государственную наградуСмотреть фотографии
17:04
В Волгограде пресс-конференция сборной Японии вызвала небывалый ажиотаж Смотреть фотографии
17:02
«Доска позора»: По соседству с элитным поселком в Волгограде разрастаются «азиатские трущобы»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:57
В волгоградских колониях из-за жары заключенным разрешили ходить в сандалияхСмотреть фотографии
16:33
В члены общественной палаты Волгоградской области прочат казака, епископа и доверенное лицо ПутинаСмотреть фотографии
16:32
В Волгограде против пенсионной реформы вышли «одиночки»Смотреть фотографии
16:23
В Волгограде 90-летнему ветерану вернули отнятую мошенниками квартируСмотреть фотографии
15:57
"Боритесь все!": на "Волгоград Арене" болельщики поддержат сборную Японии песнями и боевым кличемСмотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Казаки пошли на выборы в Волгоградскую городскую думуСмотреть фотографии
15:02
Зарплату вахтовика из Волгограда работодатель отдал своему сынуСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде раскаленную от жары "тропу болельщиков" охладят водойСмотреть фотографии
14:03
В Волгоградской области лишили мандатов 6 депутатовСмотреть фотографии
13:56
В Волгоград прилетела сборная Польши по футболуСмотреть фотографии
12:55
Волгограду пошли дополнительные деньги на проведение ЧМ-2018Смотреть фотографии
12:28
В Волгограде японцы стали звездами уличных фотосессийСмотреть фотографии
11:25
В Волгоградской области двухлетнего ребенка нашли спящим в 8 километрах от дома
Реклама
 