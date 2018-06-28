Общество 28.06.2018 09:50
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28.06.2018 09:50
Житель Аргентины вместе со своим другом из Мексики, накануне вечером во время прогулки по городу, потерял фотоаппарат и обратился к сотрудникам патрульно-постовой службы, обеспечивающим порядок в Центральном районе. Оставшимися на камере снимками туристы очень дорожили – на них аргентинец и мексиканец запечатлели все свое путешествие по российским городам-организаторам футбольных матчейFIFA 2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, пропажу удалось обнаружить в течение часа. Как выяснилось, незадолго до того, как иностранцы заявили об утерянном фотоаппарате, его обнаружил на остановке общественного транспорта горожанин. Волгоградец поспешил сообщить в полицию о найденной дорогой камере, а стражи порядка, в свою очередь, изучив снимки и удостоверившись в его принадлежности аргентинцу, передали туристам дорогую для них вещь.
Болельщик из Туниса также потерял свой мобильный телефон со всеми важными контактами и очень просил полицейских помочь его найти. Набрав со своего телефона номер зарубежного гостя, стражи порядка на том конце линии услышали женский голос. Как выяснилось, волгоградка нашла чужой сотовый телефон на одной из центральных улиц города и как раз в этот момент пыталась найти способ вернуть пропажу неизвестному владельцу.
Похожая ситуация произошла с жителем Великобритании. Утерянный им на Аллее Героев мобильный телефон нашли прохожие и передали стражам порядка. Сотрудники туристической полиции таким же способом установили его владельца и вернули мобильник англичанину, а потом получили от него сообщения с искренними словами благодарности.
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