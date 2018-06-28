Король польских болельщиков Бобо прилетел в Волгоград

Спорт 28.06.2018 11:31
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28.06.2018 11:31
Польский болельщик, посетивший все чемпионаты мира по футболу за последние 40 лет, Анджей Бобовский прилетел в Волгоград, сообщает ИА "Высота 102". 78-летний мужчина был на 140 матчах ЧМ в Аргентине, Испании, Мексики, Италии, США, Франции, Южной Кореи и Японии, Германии, ЮАР и Бразилии. За это соотечественники наградили его неофициальным титулом "короля польских болельщиков". А футбольные фанаты зовут его просто - Бобо. В Волгограде он исполнил песню польских болельщиков и заявил, что желает сборной России выйти в финал и победить в предстоящем матче испанцев.
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