Общество

Владельцы квартир демпингуют ради последнего матча ЧМ-2018 в Волгограде

Общество 28.06.2018 10:41
378 0
28.06.2018 10:41


Владельцы съемных квартир пытаются запрыгнуть в последний вагон и хоть что-то заработать на болельщиках ЧМ-2018. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня около железнодорожного вокзала туристов встречала пенсионерка с объявлением о сдаче квартиры. Как рассказала женщина, она готова предоставить двушку около стадиона для компании болельщиков по «смешной» цене – тысяча рублей с человека за ночевку. Между тем, напомним, за месяц до чемпионата в Волгограде владельцы квартир устроили настоящий «аттракцион жадности», соревнуясь друг с другом в ценовых «аппетитах». Так, некоторые хотели сдать однокомнатные или двухкомнатные квартиры около стадиона за 60-65 тысяч рублей в сутки. Рекорд поставил владелец одного дома: он готов был предоставить коттедж за четверть миллиона рублей в сутки. Однако многие так и не нашли своих покупателей. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Успей купить квартиру от застройщика в ЖК Альбатрос (8442) 498-819

МИнБанк отмечает праздник спорта выдачей памятных купюр

Профнастил для забора дл=2м - 450руб/шт. (8442)95-50-05

Заключения экспертиз норм.актов обладминистрации, СПО
Популярное по теме
Волгоградцы оценили "прямую линию" президента России
10.06.2018 19:33
23667 0
Ду ю спик инглиш?: "Турист из США" проверил волгоградцев на дружелюбие и знание английского
14.06.2018 20:33
22403 2
В Волгоградской области директора автоколонны вызвали в суд из-за «неприступных» автобусов
02.06.2018 21:11
17762 0
Общество
28.06.2018 09:50
Общество 28.06.2018 09:50
255 1 Обсудить

0
Далее
Общество
28.06.2018 09:41
Общество 28.06.2018 09:41
596 0 Обсудить

0
Далее
Общество
27.06.2018 21:32
Общество 27.06.2018 21:32
4743 0 Обсудить

0
Далее
Общество
27.06.2018 19:49
Общество 27.06.2018 19:49
10199 8 Обсудить

0
Далее
Общество
27.06.2018 16:57
Общество 27.06.2018 16:57
1510 1 Обсудить

0
Далее
Общество
27.06.2018 16:32
Общество 27.06.2018 16:32
1650 27 Обсудить

0
Далее
Общество
27.06.2018 14:28
Общество 27.06.2018 14:28
3233 5 Обсудить

0
Далее
Общество
27.06.2018 13:35
Общество 27.06.2018 13:35
1039 2 Обсудить

0
Далее
Общество
27.06.2018 12:28
Общество 27.06.2018 12:28
9367 6 Обсудить

0
Далее
Общество
27.06.2018 10:40
Общество 27.06.2018 10:40
2920 15 Обсудить

0
Далее
Общество
27.06.2018 06:33
Общество 27.06.2018 06:33
2683 23 Обсудить

0
Далее
Общество
26.06.2018 17:27
Общество 26.06.2018 17:27
3160 7 Обсудить

0
Далее
Общество
26.06.2018 17:05
Общество 26.06.2018 17:05
10565 64 Обсудить

0
Далее
Общество
26.06.2018 16:29
Общество 26.06.2018 16:29
2699 7 Обсудить

0
Далее
Общество
26.06.2018 16:27
Общество 26.06.2018 16:27
3684 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:04
Польские болельщики спели в аэропорту Волгограда "Катюшу" и сплясали "Калинку"Смотреть фотографии
10:44
Генпрокурор России: В Волгоградской области выявлено более 1 тыс. нарушений законодательства об отходахСмотреть фотографии
10:41
Владельцы квартир демпингуют ради последнего матча ЧМ-2018 в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде гибнет от засухи уникальный оазисСмотреть фотографииCмотреть видео
09:41
В Волгограде план уничтожения уникального лицея маскируют под "движение вперед"Смотреть фотографии
08:38
Гражданин Саудовской Аравии отдал мошеннику 15 млн руб. за VIP-перелет Москва - Волгоград Смотреть фотографии
04:34
Волгоградские онкологи проводят диагностику и лечение на самом современном уровнеСмотреть фотографии
03:44
В Волгоградском "МЭТ" снова денег нетСмотреть фотографии
03:21
На матчах ЧМ-2018 в Волгограде болельщики из Туниса и Египта оказались самыми многочисленнымиСмотреть фотографии
21:32
Польские патриоты и колокол мира: Волгоград хранит память о дружественных связях с Польшей и ЯпониейСмотреть фотографии
20:21
«Высота 102 ТВ»: Волгоград жарко принимает последних гостей чемпионата мира по футболу Cмотреть видео
19:49
Болельщик из Иордании: теперь буду отдыхать только в России - в ВолгоградеCмотреть видео
19:28
Германия всухую проиграла Южной Корее на матче в Казани - 0:2
19:03
Тренер сборной Польши: для нас игра в Волгограде - матч чести и доблестиСмотреть фотографии
17:27
Президент РФ в Кремле вручил старшему научному сотруднику АО «КАУСТИК» высокую государственную наградуСмотреть фотографии
17:04
В Волгограде пресс-конференция сборной Японии вызвала небывалый ажиотаж Смотреть фотографии
17:02
«Доска позора»: По соседству с элитным поселком в Волгограде разрастаются «азиатские трущобы»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:57
В волгоградских колониях из-за жары заключенным разрешили ходить в сандалияхСмотреть фотографии
16:33
В члены общественной палаты Волгоградской области прочат казака, епископа и доверенное лицо ПутинаСмотреть фотографии
16:32
В Волгограде против пенсионной реформы вышли «одиночки»Смотреть фотографии
16:23
В Волгограде 90-летнему ветерану вернули отнятую мошенниками квартируСмотреть фотографии
15:57
"Боритесь все!": на "Волгоград Арене" болельщики поддержат сборную Японии песнями и боевым кличемСмотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Казаки пошли на выборы в Волгоградскую городскую думуСмотреть фотографии
15:02
Зарплату вахтовика из Волгограда работодатель отдал своему сынуСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде раскаленную от жары "тропу болельщиков" охладят водойСмотреть фотографии
14:03
В Волгоградской области лишили мандатов 6 депутатовСмотреть фотографии
13:56
В Волгоград прилетела сборная Польши по футболуСмотреть фотографии
12:55
Волгограду пошли дополнительные деньги на проведение ЧМ-2018Смотреть фотографии
12:28
В Волгограде японцы стали звездами уличных фотосессийСмотреть фотографии
11:25
В Волгоградской области двухлетнего ребенка нашли спящим в 8 километрах от дома
Реклама
 