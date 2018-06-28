Владельцы квартир демпингуют ради последнего матча ЧМ-2018 в Волгограде

Общество 28.06.2018 10:41
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28.06.2018 10:41
Владельцы съемных квартир пытаются запрыгнуть в последний вагон и хоть что-то заработать на болельщиках ЧМ-2018. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня около железнодорожного вокзала туристов встречала пенсионерка с объявлением о сдаче квартиры. Как рассказала женщина, она готова предоставить двушку около стадиона для компании болельщиков по «смешной» цене – тысяча рублей с человека за ночевку. Между тем, напомним, за месяц до чемпионата в Волгограде владельцы квартир устроили настоящий «аттракцион жадности», соревнуясь друг с другом в ценовых «аппетитах». Так, некоторые хотели сдать однокомнатные или двухкомнатные квартиры около стадиона за 60-65 тысяч рублей в сутки. Рекорд поставил владелец одного дома: он готов был предоставить коттедж за четверть миллиона рублей в сутки. Однако многие так и не нашли своих покупателей.
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