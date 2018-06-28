Гражданин Саудовской Аравии отдал мошеннику 15 млн руб. за VIP-перелет Москва - Волгоград

Происшествия 28.06.2018 08:38
1385 13
28.06.2018 08:38
МОСКВА,/ТАСС/. Более 15,6 млн рублей похищены в Москве у гражданина Саудовской Аравии под предлогом организации VIP-авиаперелета из Москвы в Волгоград для него и его друзей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В столичную полицию обратился гражданин Саудовской Аравии и сообщил, что неизвестные люди похитили у него 120 тысяч долларов и 110 тысяч евро, пообещав при этом организовать VIP-авиаперелеты по маршруту Москва - Волгоград для него и компании его друзей", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, деньги иностранец передал мошеннику в воскресенье вечером. "На Мытной улице иностранец передал деньги, но мошенник скрылся и не стал выполнять взятые на себя обязательства", - сказал источник.
Иностранцу причинен ущерб на сумму более 15,6 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Реклама
Популярное по теме
12.06.2018 09:34
43532 65
12.06.2018 01:51
13252 0
Зарплату вахтовика из Волгограда работодатель отдал своему сыну27.06.2018 15:02
Происшествия 27.06.2018 15:02
3418 5 Обсудить
В Волгоградской области двухлетнего ребенка нашли спящим в 8 километрах от дома27.06.2018 11:25
Происшествия 27.06.2018 11:25
3830 5 Обсудить
Ночью в Волгограде потерялся журналист из Перу26.06.2018 11:14
Происшествия 26.06.2018 11:14
4646 5 Обсудить
В элеваторе в Волгоградской области нашли более 250 тонн зараженных семечек26.06.2018 10:00
Происшествия 26.06.2018 10:00
1759 7 Обсудить
В Волгоградской области жители совхоза остались без воды в 40-градусную жару25.06.2018 18:43
Происшествия 25.06.2018 18:43
3245 3 Обсудить
В Волгограде “Lexus” подрезал трамвай25.06.2018 15:59
Происшествия 25.06.2018 15:59
2174 6 Обсудить
Новая версия столкновения легковушки и поезда "Москва-Душанбе" в Волгограде25.06.2018 10:43
Происшествия 25.06.2018 10:43
4068 0 Обсудить
На севере Волгограда столкнулись поезд “Москва-Душанбе” и легковушка24.06.2018 18:14
Происшествия 24.06.2018 18:14
10342 0 Обсудить
В центре Волгограда столкнулись маршрутка 7 "к" и "ВАЗ"24.06.2018 11:26
Происшествия 24.06.2018 11:26
1511 0 Обсудить
В Волгограде у заправки загорелась машина с сеном24.06.2018 10:50
Происшествия 24.06.2018 10:50
1774 0 Обсудить
После взрыва на газовой заправке в Камышине Волгоградской области ужесточили требования к водителям24.06.2018 10:49
Происшествия 24.06.2018 10:49
2169 0 Обсудить
В Волгоградской области тела утонувших парней ищут вторые сутки21.06.2018 12:51
Происшествия 21.06.2018 12:51
7343 1 Обсудить
В центре Волгограда столкнулись автобус-шаттл и маршрутка, есть пострадавшие20.06.2018 22:06
Происшествия 20.06.2018 22:06
5478 0 Обсудить
В Волгограде из Волги выловили двоих пловцов “под градусом”20.06.2018 18:48
Происшествия 20.06.2018 18:48
2590 2 Обсудить
В Волгоградской области в Хопре водолазы ищут двоих подростков20.06.2018 18:38
Происшествия 20.06.2018 18:38
2409 0 Обсудить
Реклама