Происшествия

Гражданин Саудовской Аравии отдал мошеннику 15 млн руб. за VIP-перелет Москва - Волгоград

Происшествия 28.06.2018 08:38
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28.06.2018 08:38


МОСКВА,/ТАСС/. Более 15,6 млн рублей похищены в Москве у гражданина Саудовской Аравии под предлогом организации VIP-авиаперелета из Москвы в Волгоград для него и его друзей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В столичную полицию обратился гражданин Саудовской Аравии и сообщил, что неизвестные люди похитили у него 120 тысяч долларов и 110 тысяч евро, пообещав при этом организовать VIP-авиаперелеты по маршруту Москва - Волгоград для него и компании его друзей", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, деньги иностранец передал мошеннику в воскресенье вечером. "На Мытной улице иностранец передал деньги, но мошенник скрылся и не стал выполнять взятые на себя обязательства", - сказал источник.
Иностранцу причинен ущерб на сумму более 15,6 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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