Германия всухую проиграла Южной Корее на матче в Казани - 0:2

Спорт 27.06.2018 19:28
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27.06.2018 19:28
Со счетом 2:0 в пользу в пользу футболистов из Южной Кореи завершилась их встреча со сборной Германии, сообщает ИА “Высота 102”. Матч, проходивший в Казани, посетили почти 42 тысячи человек.
Оба гола были забиты в добавленное время. Так первый мяч в ворота Германии на 92 минуте отправил защитник Ким Юнь Квон. А через четыре минуты его успех повторил нападающий Сон Хын Мин.
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