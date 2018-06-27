Германия всухую проиграла Южной Корее на матче в Казани - 0:2

Со счетом 2:0 в пользу в пользу футболистов из Южной Кореи завершилась их встреча со сборной Германии, сообщает ИА “Высота 102”. Матч, проходивший в Казани, посетили почти 42 тысячи человек.

Оба гола были забиты в добавленное время. Так первый мяч в ворота Германии на 92 минуте отправил защитник Ким Юнь Квон. А через четыре минуты его успех повторил нападающий Сон Хын Мин.



