Спорт

Тренер сборной Польши: для нас игра в Волгограде - матч чести и доблести

Спорт 27.06.2018 19:03
838 1
27.06.2018 19:03


Пресс-конференция польской футбольной команды началась на стадионе “Волгоград Арена”. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, на нее пришло значительно меньше представителей СМИ, чем на проходившую двумя часами ранее встречу с командой Японии. При этом на встречу с журналистами не пришел капитан Роберт Левандовски. 
Тренер Адам Навалка сказал, что не изменит своих правил и предоставит информацию о составе игроков в день матча. Он также отметил, что в Волгограде  очень жарко, но для обеих команд условия будут равные.
Что касается гостеприимства то, по словам тренера, все на высшем уровне. Организацию ЧМ он назвал просто фантастической. “К нам россияне относятся очень хорошо и этот чемпионат мы запомним надолго. Сборной Польши после двух поражений трудно психологически. Мы отдаём отчёт, что не оправдали надежд болельщиков и свои. Приз завтрашней игры не такой, какой мы бы хотели. Это будет матч чести и доблести”, - заявил  Адам Навалка. Он также добавил, что команде надо продемонстрировать, что они не сдаются. 
Наставник команды отметил, что они изучили все плюсы и недостатки японских футболистов. “Уровень игры, который показали японцы, не удивил нас. Они играли очень хорошо, воспользовались всеми своими преимуществами”, - констатировал Навалка.
Игроки, которые присутствовали на пресс-конференции, рассказали, что в предыдущих играх им не хватило взаимопонимания и удачи. На вопрос о том, есть ли проблемы внутри команды - ответили уклончиво. А также заметили, что они должны принять справедливую критику в свой адрес. Они чувствуют горечь двух поражений, но надо смириться - ведь жизнь продолжается.
Напомним, что сборная Польши занимает последнее место в группе “H”. Футболисты со счетом 1:2 потерпели поражение в игре с Сенегалом, а затем всухую проиграли сборной Колумбии - счет 0:3. В тоже время их соперники занимают лидирующую позицию в групповом этапе. У Японии одна победа и одна ничья.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Успей купить квартиру от застройщика в ЖК Альбатрос (8442) 498-819

МИнБанк отмечает праздник спорта выдачей памятных купюр

Профнастил для забора дл=2м - 450руб/шт. (8442)95-50-05

Заключения экспертиз норм.актов обладминистрации, СПО
Популярное по теме
Волгоградские болельщики после проигрыша сборной России Уругваю не расстаются с оптимизмом
25.06.2018 19:46
19182 4
На поле "Волгоград Арены" родоначальники футбола сразятся с самой жесткой командой Африки
15.06.2018 15:00
16613 3
В Волгограде упорные северяне из Исландии попытаются одолеть африканских "супер-орлов"
20.06.2018 10:35
11251 0
Спорт
27.06.2018 19:28
Спорт 27.06.2018 19:28
804 4 Обсудить

0
Далее
Спорт
27.06.2018 17:04
Спорт 27.06.2018 17:04
4220 2 Обсудить

0
Далее
Спорт
27.06.2018 15:57
Спорт 27.06.2018 15:57
1511 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
27.06.2018 13:56
Спорт 27.06.2018 13:56
2795 5 Обсудить

0
Далее
Спорт
27.06.2018 12:55
Спорт 27.06.2018 12:55
3994 10 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.06.2018 22:57
Спорт 26.06.2018 22:57
10029 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.06.2018 18:08
Спорт 26.06.2018 18:08
3528 4 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.06.2018 15:18
Спорт 26.06.2018 15:18
2439 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.06.2018 15:02
Спорт 26.06.2018 15:02
1324 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.06.2018 11:20
Спорт 26.06.2018 11:20
2337 30 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.06.2018 09:15
Спорт 26.06.2018 09:15
2272 6 Обсудить

0
Далее
Спорт
25.06.2018 20:10
Спорт 25.06.2018 20:10
4113 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
25.06.2018 19:46
Спорт 25.06.2018 19:46
26411 4 Обсудить

0
Далее
Спорт
25.06.2018 19:34
Спорт 25.06.2018 19:34
5269 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
25.06.2018 18:39
Спорт 25.06.2018 18:39
1559 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

21:32
Польские патриоты и колокол мира: Волгоград хранит память о дружественных связях с Польшей и ЯпониейСмотреть фотографии
20:21
«Высота 102 ТВ»: Волгоград жарко принимает последних гостей чемпионата мира по футболу Cмотреть видео
19:49
Болельщик из Иордании: теперь буду отдыхать только в России - в ВолгоградеCмотреть видео
19:28
Германия всухую проиграла Южной Корее на матче в Казани - 0:2
19:03
Тренер сборной Польши: для нас игра в Волгограде - матч чести и доблестиСмотреть фотографии
17:27
Президент РФ в Кремле вручил старшему научному сотруднику АО «КАУСТИК» высокую государственную наградуСмотреть фотографии
17:04
В Волгограде пресс-конференция сборной Японии вызвала небывалый ажиотаж Смотреть фотографии
17:02
«Доска позора»: По соседству с элитным поселком в Волгограде разрастаются «азиатские трущобы»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:57
В волгоградских колониях из-за жары заключенным разрешили ходить в сандалияхСмотреть фотографии
16:33
В члены общественной палаты Волгоградской области прочат казака, епископа и доверенное лицо ПутинаСмотреть фотографии
16:32
В Волгограде против пенсионной реформы вышли «одиночки»Смотреть фотографии
16:23
В Волгограде 90-летнему ветерану вернули отнятую мошенниками квартируСмотреть фотографии
15:57
"Боритесь все!": на "Волгоград Арене" болельщики поддержат сборную Японии песнями и боевым кличемСмотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Казаки пошли на выборы в Волгоградскую городскую думуСмотреть фотографии
15:02
Зарплату вахтовика из Волгограда работодатель отдал своему сынуСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде раскаленную от жары "тропу болельщиков" охладят водойСмотреть фотографии
14:03
В Волгоградской области лишили мандатов 6 депутатовСмотреть фотографии
13:56
В Волгоград прилетела сборная Польши по футболуСмотреть фотографии
13:35
В Волжском новый сквер будет стоить бюджету 23 млн рублейСмотреть фотографии
12:55
Волгограду пошли дополнительные деньги на проведение ЧМ-2018Смотреть фотографии
12:28
В Волгограде японцы стали звездами уличных фотосессийСмотреть фотографии
11:25
В Волгоградской области двухлетнего ребенка нашли спящим в 8 километрах от дома
11:17
В Волгограде дипломат Японии спрогнозировал исход матча с ПольшейСмотреть фотографии
10:40
У погибшего парка Пушкина в Волгограде начинается новая жизньСмотреть фотографии
09:38
Волгоградцам в дни ЧМ-2018 покажут польское кино и угостят национальными блюдами Смотреть фотографии
09:15
Врачи Волгограда призвали болельщиков ЧМ-2018 не злоупотреблять алкоголем в дни жарыСмотреть фотографии
06:33
Волгоградские казаки хотят обрести экономическую независимостьСмотреть фотографии
04:37
Строители Волгоградского региона получили возможность выбора СРО Смотреть фотографии
04:21
В Астраханской и Волгоградской областях на фоне регионов ЮФО цены на бензин росли «скромнее»Смотреть фотографии
22:57
В Волгограде команда Левандовски попытается переломить "сухую" серию на ЧМ-2018Смотреть фотографии
Реклама
 