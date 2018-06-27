Тренер сборной Польши: для нас игра в Волгограде - матч чести и доблести

Спорт 27.06.2018 19:03
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27.06.2018 19:03
Пресс-конференция польской футбольной команды началась на стадионе “Волгоград Арена”. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, на нее пришло значительно меньше представителей СМИ, чем на проходившую двумя часами ранее встречу с командой Японии. При этом на встречу с журналистами не пришел капитан Роберт Левандовски.
Тренер Адам Навалка сказал, что не изменит своих правил и предоставит информацию о составе игроков в день матча. Он также отметил, что в Волгограде очень жарко, но для обеих команд условия будут равные.
Что касается гостеприимства то, по словам тренера, все на высшем уровне. Организацию ЧМ он назвал просто фантастической. “К нам россияне относятся очень хорошо и этот чемпионат мы запомним надолго. Сборной Польши после двух поражений трудно психологически. Мы отдаём отчёт, что не оправдали надежд болельщиков и свои. Приз завтрашней игры не такой, какой мы бы хотели. Это будет матч чести и доблести”, - заявил Адам Навалка. Он также добавил, что команде надо продемонстрировать, что они не сдаются.
Наставник команды отметил, что они изучили все плюсы и недостатки японских футболистов. “Уровень игры, который показали японцы, не удивил нас. Они играли очень хорошо, воспользовались всеми своими преимуществами”, - констатировал Навалка.
Игроки, которые присутствовали на пресс-конференции, рассказали, что в предыдущих играх им не хватило взаимопонимания и удачи. На вопрос о том, есть ли проблемы внутри команды - ответили уклончиво. А также заметили, что они должны принять справедливую критику в свой адрес. Они чувствуют горечь двух поражений, но надо смириться - ведь жизнь продолжается.
Напомним, что сборная Польши занимает последнее место в группе “H”. Футболисты со счетом 1:2 потерпели поражение в игре с Сенегалом, а затем всухую проиграли сборной Колумбии - счет 0:3. В тоже время их соперники занимают лидирующую позицию в групповом этапе. У Японии одна победа и одна ничья.
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