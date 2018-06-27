Тренер сборной Польши: для нас игра в Волгограде - матч чести и доблести





Пресс-конференция польской футбольной команды началась на стадионе “Волгоград Арена”. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, на нее пришло значительно меньше представителей СМИ, чем на проходившую двумя часами ранее встречу с командой Японии. При этом на встречу с журналистами не пришел капитан Роберт Левандовски.

Тренер Адам Навалка сказал, что не изменит своих правил и предоставит информацию о составе игроков в день матча. Он также отметил, что в Волгограде очень жарко, но для обеих команд условия будут равные.