Президент РФ в Кремле вручил старшему научному сотруднику АО «КАУСТИК» высокую государственную награду
Экономика 27.06.2018 17:27
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27.06.2018 17:27
Сегодня на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля старший научный сотрудник АО «КАУСТИК» Надежда Левченко лично получила из рук Владимира Путина знак о присвоении почетного звания «Заслуженный химик РФ».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, Надежда Левченко свой трудовой путь на «КАУСТИКе» начала лаборантом 5-ого разряда и проработала на предприятии более 40 лет. Химик по образованию и призванию, все свои знания и богатый опыт она вкладывает в разработку и внедрение современных и эффективных методов анализа сырья и химической продукции, выпускаемой на «КАУСТИКе». На ее счету 23 внедренных рациональных предложений, 8 заявок на изобретения, по всем восьми получены патенты. Все изобретения используются на действующих производствах промплощадки «КАУСТИКа». Надежда Левченко является соавтором патента в номинации «100 лучших изобретений России -2015».
В настоящее время Надежда Илларионовна активно участвует в научном и технологическом сопровождении производства оксида и гидроксида магния, которое открылось на промышленной площадке «КАУСТИКа» несколько лет назад. Запуск производства этих продуктов позволил предприятию войти в тройку лидеров мирового рынка по выпуску высокочистых магнезиальных химических соединений.
Вручая высокие государственные награды Надежде Левченко и еще тридцати россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, образовании, медицине, сельском хозяйстве и производственной деятельности, Владимир Путин отметил: «Ваша жизнь – это пример напряженного труда, смелого поиска, преданности своему делу и, безусловно, личной ответственности за судьбу нашей страны, стремления сделать для нее как можно больше: добиться прорывов, достичь новых высот, изменить жизнь к лучшему».
Фото - с сайта Администрации Волгоградской области
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