Небывалый ажиотаж среди представителей СМИ вызвала бпресс-конференция с наставником сборной Японии Акира Нисино и голкипером Иди Квасима. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, зал полностью заполнен, некоторые журналисты вынуждены стоять.

“В польской команде очень хорошие игроки и Левандовски - один из них. Он находится в центре и понятно, что нам придётся его держать. Что касается пенальти, то надеемся, что у Левандовски не будет возможности забивать их нам”, - отметил Иди Квасима.

Тренер Акира Нисино, сказал что очень удивился, что в Волгограде влажность выше, чем он ожидал. “Тем не менее, я не увидел, чтобы игроки страдали от этой погоды. Есть, конечно, усталость, ещё жара и влажность. Я пока не решил, какой будет завтра состав, решу после сегодняшней тренировки”, - заявил Акира Нисино. Он также отметил, что, по его мнению, команда не все ещё показала. “Мы хотим показать футбол японского стиля и лучше играть с каждой игрой”, - добавил он.

Говоря о соперниках, Акира Нисино заметил, что, по его мнению, Польша будет бороться за свою гордость. “Левандовски - снайпер, он будет у ворот постоянно, чтобы забить гол. Завтра нам надо быть эффективными, действенными и результативными”, - подчеркнул тренер, и добавил, что японские футболисты все же очень выносливые. После пресс-конференции команда провела "открытую" тренировку.











