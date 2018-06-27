В Волгограде 90-летнему ветерану вернули отнятую мошенниками квартиру

Расследования 27.06.2018 16:23
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27.06.2018 16:23
Вступило в силу судебное решение о возврате квартиры 90-летнему ветерану Великой Отечественной войны. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принял сегодня Волгоградский областной суд. Как показала в свое время прокурорская проверка, в 2012 году ветеран при господдержке купил квартиру в строящемся доме в Краснооктябрьском районе. На время ремонта и отделки нового жилья мужчина жил у своей 68-летней знакомой, которая ухаживала за ним. В 2016 году женщина обманом убедила ветерана оформить на нее доверенность и по ней продала жилплощадь своему сыну за миллион рублей. При это стоимость квартиры была более 2,5 миллионов рублей.
Отметим, что сейчас идет расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества с жильем ветерана.
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