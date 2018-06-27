В члены общественной палаты Волгоградской области прочат казака, епископа и доверенное лицо Путина





Сегодня стали известны первые 10 претендентов на включение в состав общественной палаты Волгоградской области нового созыва. Как сообщает ИА «Высота 102», список кандидатов рассмотрел и рекомендовал регпарламенту принять профильный комитет Волгоградской областной думы по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики. Шестеро из десяти номинантов – действующие члены палаты. Это заслуженный архитектор России Александр Вязьмин, директор сельхозпредприятия «Донское», а с начала года и доверенное лицо Владимира Путина Александр Колесниченко, Почетный гражданин Волгоградской области Иван Никитин, гендиректор ОАО «Себряковцемент» Сергей Рогачев, доктор педагогических наук Николай Сергеев и президент медиагруппы «Премия» Вячеслав Черепахин. В качестве новичков в общественную палату могут делегировать замглавврача областной больницы №1 Марину Гаврилову, коммерсанта Абдулвагаба Джалилова и епископа Городищенского Андрея Игумнова (Феоктиста).

3 июля на ближайшем и последнем перед уходом облдумы на каникулы заседании депутаты утвердят первую треть состава общественной палаты региона. Вторую десятку сформирует губернатор Волгоградской области. Далее 20 избранных членов палаты соберутся на свое первое заседание и доберут в свой состав еще 10 человек. Новшеством в работе областной общественной палаты станет увеличенный срок созыва. Коллегиальный общественный орган будет работать в течение трех ближайших лет.

В настоящее время общественную палату региона возглавляет руководитель облсовпрофа Татьяна Гензе, которая наряду с девятью другими коллегами при формировании в 2015 году состава ОП являлась креатурой губернатора.

Полномочия действующего созыва общественной палаты области истекают 7 сентября текущего года.



