В члены общественной палаты Волгоградской области прочат казака, епископа и доверенное лицо Путина

Политика 27.06.2018 16:33
931 5
27.06.2018 16:33
Сегодня стали известны первые 10 претендентов на включение в состав общественной палаты Волгоградской области нового созыва. Как сообщает ИА «Высота 102», список кандидатов рассмотрел и рекомендовал регпарламенту принять профильный комитет Волгоградской областной думы по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики. Шестеро из десяти номинантов – действующие члены палаты. Это заслуженный архитектор России Александр Вязьмин, директор сельхозпредприятия «Донское», а с начала года и доверенное лицо Владимира Путина Александр Колесниченко, Почетный гражданин Волгоградской области Иван Никитин, гендиректор ОАО «Себряковцемент» Сергей Рогачев, доктор педагогических наук Николай Сергеев и президент медиагруппы «Премия» Вячеслав Черепахин. В качестве новичков в общественную палату могут делегировать замглавврача областной больницы №1 Марину Гаврилову, коммерсанта Абдулвагаба Джалилова и епископа Городищенского Андрея Игумнова (Феоктиста).
3 июля на ближайшем и последнем перед уходом облдумы на каникулы заседании депутаты утвердят первую треть состава общественной палаты региона. Вторую десятку сформирует губернатор Волгоградской области. Далее 20 избранных членов палаты соберутся на свое первое заседание и доберут в свой состав еще 10 человек. Новшеством в работе областной общественной палаты станет увеличенный срок созыва. Коллегиальный общественный орган будет работать в течение трех ближайших лет.
В настоящее время общественную палату региона возглавляет руководитель облсовпрофа Татьяна Гензе, которая наряду с девятью другими коллегами при формировании в 2015 году состава ОП являлась креатурой губернатора.
Полномочия действующего созыва общественной палаты области истекают 7 сентября текущего года.
Реклама
Популярное по теме
13.06.2018 18:39
14146 76
05.06.2018 19:04
13943 66
20.06.2018 22:35
8733 51
В Волгограде дипломат Японии спрогнозировал исход матча с Польшей27.06.2018 11:17
Депутат Волгоградской гордумы «тайно» получил благодарность президента за выборы20.06.2018 22:35
ЧМ-2018 в Волгограде: Годы, которые изменили город-герой13.06.2018 18:39
В Волгограде ищут единственного и неповторимого мэра13.06.2018 12:01
Волгоградская гордума не может назначить дату выборов из-за депутатов-прогульщиков13.06.2018 10:22
Руководство «Единой России» назначило астраханца куратором Волгограда на выборах в гордуму09.06.2018 13:20
В Волгоград на слете «Единой России» собрались представители восьми регионов08.06.2018 18:56
Кандидатов в депутаты гордум Волгограда и Волжского поведут "понятные" люди07.06.2018 17:54
В Волгограде партия власти «запрягла» первую тройку кандидатов в гордуму07.06.2018 14:54
В Волгограде за бортом «Единой России» оказались активист-перевертыш, депутат-банкрот и родственник чиновника06.06.2018 20:42
Депутаты запускают конкурс по отбору кандидатов на пост главы Волгограда06.06.2018 18:26
Волгоградцы хотят спросить президента России о медицине, зарплате и бензине05.06.2018 20:28
В Волгограде разгорается скандал вокруг «странной» благодарности президента РФ депутату Волоцкову05.06.2018 19:04
В Волгограде замруководителя аппарата детского омбудсмена выступил против мультяшных фекалий05.06.2018 13:24
Депутат Госдумы поделилась лайфхаками с молодой политической порослью Волгограда04.06.2018 20:40
Реклама