Общество 27.06.2018 16:57
572 0
27.06.2018 16:57
Вода в неограниченном количестве, организация прогулок осужденных в более раннее либо более позднее время суток, разрешение носить майки и рубашки с коротким рукавом, открытые сандалии вместо положенных ботинок – это далеко не полный перечень послаблений в требованиях режима в связи с испепеляющим 40-градусным зноем. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСИН по Волгоградской области, решение об изменении в распорядке дня осужденных в связи с особыми погодными условиями принимает руководство каждого исправительного учреждения. Для осужденных, которые трудятся, начало рабочего дня переносится на более раннее время. В некоторых колониях поверка осужденных проводится не на плацу под палящим солнцем, а в отрядах. Для находящихся под стражей в СИЗО, по решению руководства учреждения, увеличивается количество ранних прогулок, разрешается чаще принимать душ. В камерах устанавливаются вентиляторы.
Реклама
Популярное по теме
10.06.2018 19:33
23667 0
14.06.2018 20:33
22403 2
02.06.2018 21:11
17762 0
Болельщик из Иордании: теперь буду отдыхать только в России - в Волгограде27.06.2018 18:08
В Волгограде против пенсионной реформы вышли «одиночки»27.06.2018 16:32
В Волгограде раскаленную от жары "тропу болельщиков" охладят водой27.06.2018 14:28
В Волжском новый сквер будет стоить бюджету 23 млн рублей27.06.2018 13:35
В Волгограде японцы стали звездами уличных фотосессий27.06.2018 12:28
У погибшего парка Пушкина в Волгограде начинается новая жизнь27.06.2018 10:40
Волгоградские казаки хотят обрести экономическую независимость27.06.2018 06:33
Украина намеревалась накормить Волгоградскую область и регионы ЮФО сомнительным мороженым26.06.2018 17:27
Комитет по труду Волгоградской облдумы поддерживает пенсионную реформу26.06.2018 17:05
В Волгоградской области ответственных за дороги штрафуют за ямы и отсутствие разметки26.06.2018 16:29
В Волгограде жители девяти многоквартирных домов спасаются от обезвоживания26.06.2018 16:27
В Волгограде сотрудники почты после огласки скандальной истории об оскорблении инвалида принесли ему извинения26.06.2018 15:37
Губернатор Волгоградской области рассказал министру МВД России о борьбе с наркотиками26.06.2018 13:15
В Волгограде мэрии указали на недопустимость «двойных стандартов» к предпринимателям26.06.2018 12:49
Пассажиры автобуса в Волгограде обливаются потом из-за неработающего кондиционера26.06.2018 12:25
Реклама