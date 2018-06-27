"Боритесь все!": на "Волгоград Арене" болельщики поддержат сборную Японии песнями и боевым кличем





Финальная волна болельщиков ЧМ-2018 прибывает в Волгоград на матч между сборными Японии и Польши, сообщает ИА "Высота 102". Большинство из приехавших в город на Волге жителей страны восходящего солнца уверены в победе своей команды. "Япония конечно победит. Счет будет 2:1", - уверен Го Катанабе из Токио. Он собирается подбадривать японских футболистов фанатской песней. А вот господин Осава поддержит любимую команду кличем - "Боритесь все!".

Живо отреагировали дальневосточные любители футбола и на ставший уже традиционным оркестр в аэропорту. Многие из них не только снимали музыкальную встречу на видео, но и пританцовывали. "В Волгограде нас ждал очень теплый прием", - поделился впечатлениями один из гостей.









