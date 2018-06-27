В Волгограде против пенсионной реформы вышли «одиночки»

Общество 27.06.2018 16:32
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27.06.2018 16:32
Одиночные пикеты провели коммунисты Кировского района Волгограда около остановок общественного транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в Сталинградском обкоме КПРФ, цель акций – протест против повышения пенсионного возраста и роста цен на топливо. «Кировский против пенсионной реформы», «Помоги государству – умри до пенсии», «Пенсии депутатов – народу», - гласили надписи на плакатах активистов КПРФ. Ранее, напомним, одиночные пикеты волгоградские коммунисты провели в Центральном районе Волгограда.
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