Происшествия

Зарплату вахтовика из Волгограда работодатель отдал своему сыну

Происшествия 27.06.2018 15:02
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27.06.2018 15:02



Возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы вахтовику, работавшему без трудового договора в условиях Крайнего Севера. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, основанием для проверки, по итогам которой было возбуждено уголовное дело в отношении директора строительно-монтажной фирмы, послужило заявление работника. Установлено, что в марте прошлого года мужчина без оформления в установленном законодательством порядке трудовых правоотношений был принят на работу по должности монтажника трубопроводов в п.Сабетта Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Однако после выполнения монтажных работ заработная плата в сумме свыше 105 тысяч рублей ему не выплачена. При этом у компании была реальная финансовая возможность рассчитаться с работником, а вместо этого в указанный период со счета фирмы перечислено свыше 650 тысяч рублей на хозяйственные расходы сына директора. Прокуратура предъявила в интересах вахтовика иск в суд об установлении факта трудовых правоотношений и взыскании задолженности по заработной плате. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Расследование уголовного дела проводится СО по Ворошиловскому району СУ СК России по Волгоградской области.

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