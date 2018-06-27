Общество 27.06.2018 14:28
466 2
27.06.2018 14:28
Футбольных болельщиков в Волгограде спасают от зноя при помощи большого количества воды. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, в день матча сборных Японии и Польши, 28 июня, на "тропе болельщиков" питьевую воду будут раздавать городские волонтеры. Кроме того, в этот день на "тропе болельщиков" будет организована работа поливальных машин — вода освежит воздух, облегчит пребывание гостей и жителей города на открытом воздухе.
Отметим, что в период высоких температур, а в Волгограде стоит 40-градусная жара, ежедневно 70 машин проливают водой дороги и пешеходные зоны. На всех объектах массового пребывания людей дежурят медики, постоянно пополняются запасы питьевой воды.
Пока число обращений в скорую помощь в связи с жарой остается на среднем уровне. Врачи просят предпринимать меры защиты: надевать головные уборы и пить достаточное количество воды. Волонтеры на улицах города раздают гостям специальные подарочные наборы, в которые входят бумажный головной убор и веер, а также сувенирный браслет.
Реклама
Популярное по теме
10.06.2018 19:33
23667 0
14.06.2018 20:33
22403 2
02.06.2018 21:11
17762 0
В Волжском новый сквер будет стоить бюджету 23 млн рублей27.06.2018 13:35
В Волгограде японцы стали звездами уличных фотосессий27.06.2018 12:28
У погибшего парка Пушкина в Волгограде начинается новая жизнь27.06.2018 10:40
Волгоградские казаки хотят обрести экономическую независимость27.06.2018 06:33
Украина намеревалась накормить Волгоградскую область и регионы ЮФО сомнительным мороженым26.06.2018 17:27
Комитет по труду Волгоградской облдумы поддерживает пенсионную реформу26.06.2018 17:05
В Волгоградской области ответственных за дороги штрафуют за ямы и отсутствие разметки26.06.2018 16:29
В Волгограде жители девяти многоквартирных домов спасаются от обезвоживания26.06.2018 16:27
В Волгограде сотрудники почты после огласки скандальной истории об оскорблении инвалида принесли ему извинения26.06.2018 15:37
Губернатор Волгоградской области рассказал министру МВД России о борьбе с наркотиками26.06.2018 13:15
В Волгограде мэрии указали на недопустимость «двойных стандартов» к предпринимателям26.06.2018 12:49
Пассажиры автобуса в Волгограде обливаются потом из-за неработающего кондиционера26.06.2018 12:25
В Волгоградской области производителя колбас уличили в торговле несвежей продукцией26.06.2018 10:42
В жарком Волгограде включат все фонтаны и польют дороги25.06.2018 14:21
Волгоградстат обрабатывает за год свыше 1 млн показателей25.06.2018 12:38
Реклама