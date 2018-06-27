







Футбольных болельщиков в Волгограде спасают от зноя при помощи большого количества воды. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, в день матча сборных Японии и Польши, 28 июня, на "тропе болельщиков" питьевую воду будут раздавать городские волонтеры. Кроме того, в этот день на "тропе болельщиков" будет организована работа поливальных машин — вода освежит воздух, облегчит пребывание гостей и жителей города на открытом воздухе.

Отметим, что в период высоких температур, а в Волгограде стоит 40-градусная жара, ежедневно 70 машин проливают водой дороги и пешеходные зоны. На всех объектах массового пребывания людей дежурят медики, постоянно пополняются запасы питьевой воды.

Пока число обращений в скорую помощь в связи с жарой остается на среднем уровне. Врачи просят предпринимать меры защиты: надевать головные уборы и пить достаточное количество воды. Волонтеры на улицах города раздают гостям специальные подарочные наборы, в которые входят бумажный головной убор и веер, а также сувенирный браслет.



