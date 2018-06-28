Общество

В Волгограде план уничтожения уникального лицея маскируют под "движение вперед"

Общество 28.06.2018 09:41
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28.06.2018 09:41



На все обращения к президенту страны и губернатору области родителям пришло письмо из областной администрации за подписью врио заместителя губернатора Ларисы Савиной – она же является председателем областного комитета по образованию. Как сообщили ИА «Высота 102» родители одаренных детей, им в очередной раз не ответили конкретно ни на один поставленный вопрос, вместо этого попытались «запудрить мозги» прелестями дистанционного образования, ради которого фактически уничтожается очная форма обучения в уникальном лицее-интернате для талантливых детей региона. ИА «Высота 102» сообщало о том, что это не первая попытка закрыть «Лидер», но в отличие от первого раза, сейчас никто из чиновников в открытую не говорит о том, что дни лицея-интерната сочтены.
Члены инициативной группы по спасению «Лидера», не добившись правдивых ответов в областном комитете образования, вынуждены были направить коллективные и индивидуальные жалобы на прямую линию и в приемную президента РФ. Родители надеялись, что их письма попадут в легендарную «зеленую папку» главы государства. «Мы в очередной раз не получили ответа на простой вопрос: «По какой причине областным комитетом по образованию отменен ежегодный традиционный набор десятиклассников в «Лидер» на предстоящий учебный год?». Очевидно, что при отсутствии этой параллели преемников в образовательном учреждении, следующий выпускной станет последним для воспитанников лицея и педагогического коллектива. "Одиннадцатиклассникам в следующем году некому будет на последнем звонке передать символический «Ключ знаний», - поясняет лидер инициативной группы родителей Лариса Харитонова. – В ответ получили отписку от главы областного комитета по образованию. На двух страницах текста - дифирамбы новой дополнительной форме дистанционного образования, при этом в ответе нет ни слова о причинах отмены очного набора в десятый класс и о дальнейшей судьбе «Лидера»". 

Родители признались, что не против «движения вперед» региональной системы образования по пути развития информационных технологий. Но им не понятно, почему ради ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ дистанционной формы обучения в «Лидере» потребовалось уничтожать основную – очную. 
Что будет в ближайшем будущем с «Лидером» остается тайной и для педагогического коллектива лицея-интерната. По словам педагогов, никто из руководства областного комитета, издавшего приказ в мае этого года о введении дистанционного образования, не встретился с учителями и не пояснил, как именно они планируют организовать инновационный процесс. Педагоги лицея-интерната знакомы с дистанционными методами обучения и пользуются ими. Однако при изучении по профильной и углубленной программе таких предметов как физика, математика, химия обучение по скайпу может рассматриваться только как вспомогательное средство. «Суть занятий не зазубрить определенный объем материала, а научить воспитанника пользоваться математическими, физическими законами, развить в них особое математическое, физическое мышление, а этого можно достичь только при обратной связи в непосредственном общении учителя и ученика", - говорит один из педагогов «Лидера». 
В письме за подписью Ларисы Савиной указывается, что обучение в дистанционной форме по учебным программам лицея "Лидер" будет осуществляться на бесплатной основе. В письме также рекомендуется посетить сайт лицея и ознакомиться с подробной информацией о приеме. ИА "Высота 102" воспользовалась советом. И как неожиданно выяснилось, дистанционное образование не такое уж и бесплатное. В период каникулярного времени занятия в лицее "Лидер" для «дистанционников» будут организованны в очной форме на территории учебного заведения. Стоимость предоставляемых услуг (проживание, питание) составляет 1600 рублей за период обучения. В течение учебного года будет организовано 4 периода очного обучения, так что в совокупности бесплатное образование будет стоить родителям по 6400 рублей.  
Сегодня у родителей осталась последняя надежда на помощь депутата Госдумы Анны Кувычко. Они обратились к ней на приеме с просьбой спасти лицей-интернат и Анна Александровна обещала оказать помощь в решении проблемы.

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