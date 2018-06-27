Борьба с коррупцией

В Волгоградской области лишили мандатов 6 депутатов

Борьба с коррупцией 27.06.2018 14:03
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27.06.2018 14:03



Досрочно прекращены полномочия 6 депутатов в Волгоградской области по представлению прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение принято по итогам проверки соблюдения представительными органами местного самоуправления требований законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что некоторые депутаты представительных органов Грачевского, Карповского, Котлубанского, Кузьмичевского, Новожизненского сельских поселений Городищенского муниципального района не предоставили сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год. В адрес указанных представительных органов были внесены представления об устранении выявленных нарушений закона. По результатам их рассмотрения полномочия шести депутатов были прекращены.

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