В Волгоград прилетела сборная Польши по футболу









Футболисты и тренерский штаб сборной Польши прибыли в Волгоград. Как стало известно ИА "Высота 102", спортсменов в город-герой доставила авиакомпания "Аэрофлот" на самолете "Airbus A320". Сегодня во второй половине дня поляки ответят на вопросы журналистов на стадионе "Волгоград Арена" и проведут тренировку.

Напомним, в Волгограде сборная Польши встретится с Японией. Матч состоится на "Волгоград Арене" 28 июня. Футболисты страны восходящего солнца прибыли в город еще вчера, 26 июня.



