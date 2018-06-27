В Волгоград прилетела сборная Польши по футболу

Спорт 27.06.2018 13:56
546 2
27.06.2018 13:56
Футболисты и тренерский штаб сборной Польши прибыли в Волгоград. Как стало известно ИА "Высота 102", спортсменов в город-герой доставила авиакомпания "Аэрофлот" на самолете "Airbus A320". Сегодня во второй половине дня поляки ответят на вопросы журналистов на стадионе "Волгоград Арена" и проведут тренировку.
Напомним, в Волгограде сборная Польши встретится с Японией. Матч состоится на "Волгоград Арене" 28 июня. Футболисты страны восходящего солнца прибыли в город еще вчера, 26 июня.
Реклама
Популярное по теме
25.06.2018 19:46
19182 4
15.06.2018 15:00
16613 3
20.06.2018 10:35
11251 0
Волгограду пошли дополнительные деньги на проведение ЧМ-201827.06.2018 12:55
В Волгограде команда Левандовски попытается переломить "сухую" серию на ЧМ-201826.06.2018 22:57
Сборная Японии прилетела в Волгоград из Казани26.06.2018 18:08
Футбол без билета в Волгограде на ЧМ-2018 можно посмотреть в среднем за 624 рубля26.06.2018 15:18
Трое пловцов "Спартака-Волгограда” будут бороться за медали чемпионата Европы26.06.2018 15:02
На "Волгоград Арене" после ЧМ-2018 будут проходить футбольные матчи и концерты26.06.2018 11:20
"Ротору-Волгограду" вернут прежнее название26.06.2018 09:15
Мохамед Салах после матча в Волгограде пошел к врачу25.06.2018 20:10
Волгоградские болельщики после проигрыша сборной России Уругваю не расстаются с оптимизмом25.06.2018 19:46
Тренер Саудовской Аравии считает победу в Волгограде заслуженной25.06.2018 19:34
Третий матч ЧМ-2018 на «Волгоград Арене» собрал около 37 тысяч человек25.06.2018 18:39
Волгоградский болельщик расстался с шапкой-«удачей» после пропущенных двух мячей сборной России25.06.2018 17:58
В Волгограде спрятавшееся солнце выманило болельщиков на территорию фан-феста25.06.2018 17:37
Наследный принц Саудовской Аравии не замечен на матче в Волгограде25.06.2018 17:29
Игра между сборными Египта и Саудовской Аравии начинается на неполном стадионе «Волгоград Арена»25.06.2018 17:13
Реклама