Спорт

На матчах ЧМ-2018 в Волгограде болельщики из Туниса и Египта оказались самыми многочисленными

Спорт 28.06.2018 03:21
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28.06.2018 03:21



Самыми многочисленными на матчах чемпионата мира по футболу в Волгограде стали болельщики из Туниса и Египта. Такие предварительные данные сообщили сегодня ИА "Высота 102" в аэропорту Волгограда. Всего за первые три матча в город прибыли свыше 16 тысяч человек из разных стран. 



Напомним, заключительная - четвертая игра в рамках чемпионата мира между сборными Польши и Японии начнется на "Волгоград Арене" сегодня в 17.00. Хорошие шансы выйти из группы "H" есть у японских футболистов - по итогам двух матчей у них 4 очка. Команда из Польши несмотря на исход этой игры чемпионат покидает. Поляки подошли к своему третьему матчу в группе с нулевым результатом.  

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