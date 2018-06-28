







Самыми многочисленными на матчах чемпионата мира по футболу в Волгограде стали болельщики из Туниса и Египта. Такие предварительные данные сообщили сегодня ИА "Высота 102" в аэропорту Волгограда. Всего за первые три матча в город прибыли свыше 16 тысяч человек из разных стран.













Напомним, заключительная - четвертая игра в рамках чемпионата мира между сборными Польши и Японии начнется на "Волгоград Арене" сегодня в 17.00. Хорошие шансы выйти из группы "H" есть у японских футболистов - по итогам двух матчей у них 4 очка. Команда из Польши несмотря на исход этой игры чемпионат покидает. Поляки подошли к своему третьему матчу в группе с нулевым результатом.



