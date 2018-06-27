Общество

В Волжском новый сквер будет стоить бюджету 23 млн рублей

Общество 27.06.2018 13:35
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27.06.2018 13:35



В Волжском ищут подрядчика, готового освоить 23 млн рублей на благоустройстве зеленой зоны. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, грандиозная переделка ожидает сквер, расположенный вдоль улицы Пионерской на площади возле молодежного центра «Юность Волжского». Несмотря на то, что аукцион только объявлен и контракт будет заключен ближе к концу июля, территория сквера уже огорожена. Рабочие демонтировали старые дорожки, ведущие в тупик, и устаревшие архитектурные формы.  
В сквере после определения подрядчика появятся новый асфальт, тротуарная плитка, скамейки, освещение, детская площадка и зеленые насаждения, для которых соорудят поливочный водопровод. Также реконструкции подлежит старый фонтан. 
За обустройство этой зоны отдыха 18 марта в ходе рейтингового голосования высказались сами жители Волжского. В ближайшие пять лет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе преобразятся еще ряд парковых зон.



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