Общество

Польские патриоты и колокол мира: Волгоград хранит память о дружественных связях с Польшей и Японией

Общество 27.06.2018 21:32
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27.06.2018 21:32



Яркий след в истории Сталинграда-Волгограда оставили жители Польши и Японии - представители этих стран сегодня съезжаются в город на футбольный матч своих национальных команд. Как сообщили ИА "Высота 102" в музее-заповеднике "Сталинградская битва", польские и японские болельщики помимо футбола в городе на Волге узнают много интересного о дружественных связях своих соотечественников с жителями Царицына-Сталинграда-Волгограда. Эту память сегодня бережно хранят сотрудники музея, где развернута особая экспозиция. 



В ней можно узнать о национальной героине Польши Малгожате Форнальской. Жена первого президента Польской Народной Республики, ярый деятель польского рабочего и коммунистического движения, загорелась революционными идеями в Царицыне. С 13 лет она жила и училась здесь, а когда началась гражданская война, 16-летняя девушка сражалась в составе первого Царицынского Коммунистического батальона. Первая леди внесла огромный вклад в освобождение и России, и Польши - она организовывала подпольную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, создала Национальный фронт борьбы за свободу.
Несмотря на то, что Польша была сильно разрушена после войны, страна постаралась внести свою лепту в восстановление Сталинграда. "Немногие волгоградцы знают, что огромная братская могила 13-й Гвардейской стрелковой дивизии и 10-й дивизии войск НКВД, расположенная недалеко от дома Павлова, была создана на средства польских патриотов. В могиле захоронено около 2500 бойцов", - рассказала "Высоте 102" заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника "Сталинградская битва" Светлана Аргасцева. 
Городами-побратимами Волгограда являются польский город Плонск и Хиросима (Япония). Одна из улиц города-героя названа в честь японского города, который был подвергнут ядерной бомбардировке на завершающем этапе Второй мировой войны. В музее-панораме "Сталинградская битва" хранится колокол мира, который подарили Волгограду власти города Хиросимы в 1985 году. На нем есть надпись на русском языке: "Колокол мира поднесен городу Волгограду от нашего города Хиросимы как символ вечной дружбы и мира". Это точная копия колокола, установленного в парке Мира в Хиросиме в 1967 году. Он звонит один раз в год - 6 августа в 8.15, когда самолет ВВС США сбросил на город атомную бомбу, которая унесла жизни более 200 тысяч человек. В этот день звонит колокол и в Волгограде в память о жертвах ядерной атаки. 

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