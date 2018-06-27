В Волгограде японцы стали звездами уличных фотосессий

Общество 27.06.2018 12:28
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27.06.2018 12:28
В билетный центр Волгограда с утра приходят японцы и поляки, чтобы приобрести билеты на завтрашний матч между сборными этих стран, который пройдет на стадионе «Волгоград Арена». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», некоторые болельщики приходят прямо с чемоданами. Внимание волгоградцев привлекают японцы, которых горожане просят вместе сфотографироваться. Доброжелательные жители страны восходящего солнца никому не отказывают и терпеливо стоят на солнцепеке во время фотосессий.
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