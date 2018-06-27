Волгограду пошли дополнительные деньги на проведение ЧМ-2018

Спорт 27.06.2018 12:55
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27.06.2018 12:55
Правительство России дополнительно выделило более 800 млн рублей министерству спорта РФ на затраты, связанные с проведением чемпионата мира по футболу. Распоряжение, подписанное председателем правительства Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ИА «Высота 102».
На эксплуатацию стадионов и тренировочных площадок Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск получат 334,2 млн рублей. Еще 481,6 млн рублей пойдут на эксплуатацию временной инфраструктуры стадионов чемпионата.
Напомним, на состоявшейся накануне пресс-конференции в Волгограде глава комитета по подготовке и проведению первенства в Волгоградской области Аркадий Грушко заявил, что после завершения чемпионата мира по футболу 2018 года в России на содержание стадиона «Волгоград Арена» предварительно потребуется 250-350 миллионов рублей в год. По его словам, в настоящее время арена остается в собственности заказчика - ФГУП «Спорт-Инжиниринг». До 2019 года стадион «Волгоград Арена» будет передан в собственность региона, он станет главной спортивной базой клуба «Ротор», где уже в конце июля команда проведет первый домашний матч.
Напомним также, что 28 июня в Волгограде пройдет последний матч ЧМ-2018 между сборными Японии и Польши.
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