Происшествия 27.06.2018 11:25
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27.06.2018 11:25
Бессонную ночь устроил родителям, полицейским и волонтерам маленький мальчик, проживающий в одном из хуторов Фроловского района. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в девять часов вечера во вторник дежурному поступило сообщение о пропаже ребенка. Мама двухлетнего мальчика рассказала, что отвела сына к бабушке. Он вместе с другими детьми играл во дворе. Калитка была заперта. Но вскоре выяснилось, что ребенок пропал. Родственники кинулись его искать, но их усилия были безуспешны. Тогда они обратились к стражам порядка.
По тревоге были подняты все полицейские, которые вместе с четырьмя кинологами с собаками стали обследовать местность. К ним присоединились и добровольцы. Ребенка нашел в восьми километрах от хутора старший оперуполномоченный уголовного розыска. Мужчина хорошо знал местность и смог разглядеть мальчика, который спал в зарослях кустарника в одной из балок. Сообщается, что жизни и здоровью пропавшего ничего не угрожало. Ребенка передали родителям.
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