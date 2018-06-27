У погибшего парка Пушкина в Волгограде начинается новая жизнь





До конца текущего года в Волгограде будет приведен в порядок парк Пушкина, а также обустроены спуски в пойму со стороны сквера. Об этом заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров, который посетил пойму реки Царица. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, после обустройства поймы от Волги до музея «Россия — моя история» начинается второй этап проекта — от музея до Астраханского моста.

«Приведя парк Пушкина в порядок, мы создаем дополнительное комфортное общественное пространство, чтобы люди могли здесь гулять, отдыхать, — пояснил Андрей Бочаров. — Второй момент: делаем лицевую часть входа в пойму реки Царицы». По его словам, реализация третьего этапа охватит территорию от моста и дальше.