Общество

У погибшего парка Пушкина в Волгограде начинается новая жизнь

Общество 27.06.2018 10:40
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27.06.2018 10:40


До конца текущего года в Волгограде будет приведен в порядок парк Пушкина, а также обустроены спуски в пойму со стороны сквера. Об этом заявил сегодня  губернатор Андрей Бочаров, который посетил пойму реки Царица. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона,  после обустройства поймы от Волги до музея «Россия — моя история» начинается второй этап проекта — от музея до Астраханского моста.
«Приведя парк Пушкина в порядок, мы создаем дополнительное комфортное общественное пространство, чтобы люди могли здесь гулять, отдыхать, — пояснил Андрей Бочаров. — Второй момент: делаем лицевую часть входа в пойму реки Царицы». По его словам, реализация третьего этапа охватит территорию от моста и дальше.
Напомним, информагентство сообщало об ужасающей ситуации, которая сложилась из-за строительства гостиницы на улице Краснознаменской в материале  «Бюст Александра Пушкина в центре Волгограда окружают «покойники» – высохшие ели и березы». 
В настоящее время территория полностью очищена от погибших деревьев работниками  МБУ «Зеленхоз» Центрального района, которые признались, что обидно за варваров, которые погубили и сам парк, и всю красоту в этой зеленой зоне. Они заявили, что всего погибло 13 елей-красавиц, а также много берез и кустарников, которые росли здесь много лет. 

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