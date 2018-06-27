У погибшего парка Пушкина в Волгограде начинается новая жизнь

Общество 27.06.2018 10:40
1734 13
27.06.2018 10:40
До конца текущего года в Волгограде будет приведен в порядок парк Пушкина, а также обустроены спуски в пойму со стороны сквера. Об этом заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров, который посетил пойму реки Царица. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, после обустройства поймы от Волги до музея «Россия — моя история» начинается второй этап проекта — от музея до Астраханского моста.
«Приведя парк Пушкина в порядок, мы создаем дополнительное комфортное общественное пространство, чтобы люди могли здесь гулять, отдыхать, — пояснил Андрей Бочаров. — Второй момент: делаем лицевую часть входа в пойму реки Царицы». По его словам, реализация третьего этапа охватит территорию от моста и дальше.
Напомним, информагентство сообщало об ужасающей ситуации, которая сложилась из-за строительства гостиницы на улице Краснознаменской в материале «Бюст Александра Пушкина в центре Волгограда окружают «покойники» – высохшие ели и березы».
В настоящее время территория полностью очищена от погибших деревьев работниками МБУ «Зеленхоз» Центрального района, которые признались, что обидно за варваров, которые погубили и сам парк, и всю красоту в этой зеленой зоне. Они заявили, что всего погибло 13 елей-красавиц, а также много берез и кустарников, которые росли здесь много лет.
Реклама
Популярное по теме
10.06.2018 19:33
23667 0
14.06.2018 20:33
22403 2
02.06.2018 21:11
17762 0
В Волгограде раскаленную от жары "тропу болельщиков" охладят водой27.06.2018 14:28
В Волжском новый сквер будет стоить бюджету 23 млн рублей27.06.2018 13:35
В Волгограде японцы стали звездами уличных фотосессий27.06.2018 12:28
Волгоградские казаки хотят обрести экономическую независимость27.06.2018 06:33
Украина намеревалась накормить Волгоградскую область и регионы ЮФО сомнительным мороженым26.06.2018 17:27
Комитет по труду Волгоградской облдумы поддерживает пенсионную реформу26.06.2018 17:05
В Волгоградской области ответственных за дороги штрафуют за ямы и отсутствие разметки26.06.2018 16:29
В Волгограде жители девяти многоквартирных домов спасаются от обезвоживания26.06.2018 16:27
В Волгограде сотрудники почты после огласки скандальной истории об оскорблении инвалида принесли ему извинения26.06.2018 15:37
Губернатор Волгоградской области рассказал министру МВД России о борьбе с наркотиками26.06.2018 13:15
В Волгограде мэрии указали на недопустимость «двойных стандартов» к предпринимателям26.06.2018 12:49
Пассажиры автобуса в Волгограде обливаются потом из-за неработающего кондиционера26.06.2018 12:25
В Волгоградской области производителя колбас уличили в торговле несвежей продукцией26.06.2018 10:42
В жарком Волгограде включат все фонтаны и польют дороги25.06.2018 14:21
Волгоградстат обрабатывает за год свыше 1 млн показателей25.06.2018 12:38
Реклама