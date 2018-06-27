Газетный киоск 27.06.2018 09:15
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27.06.2018 09:15
ВОЛГОГРАД. /ТАСС/. Главный врач станции скорой медицинской помощи Волгограда Роман Морозов призвал болельщиков чемпионата мира по футболу в Волгограде избегать излишнего употребления алкоголя в дни жары и пить теплую, но не холодную воду.
"Во время высоких температур, которые сейчас установились в городе, призываю наших гостей использовать головные уборы, пить теплую, но не холодную воду и не злоупотреблять спиртными напитками. Особенно если вы планируете водные процедуры", - сказал Морозов на пресс-конференции во вторник.
Он отметил, что число обращений в скорую помощь Волгограда с начала чемпионата мира осталось на прежнем уровне.
"Если вы почувствовали себя плохо, то сразу нужно подойти к волонтерам, медицинским бригадам или позвонить по номеру 112. Вам окажут помощь", - сказал Морозов, напомнив, что служба приема вызов скорой помощи Волгограда работает на нескольких языках, а в преддверии матча Япония - Польша будет задействован переводчик с японского.
28 июня в Волгограде сыграют сборные Польши и Японии. На Центральной набережной Волгограда организована площадка Фестиваля болельщиков.
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