Автомобиль для большой семьи Renault DOKKER проявил коммерческий характер

Renault DOKKER, который днем в бизнесе поможет, а утром детей в школу отвезти или на выходных всей семьей на природу выехать, рассказала ИА «Высота 102» компания «Волга-Раст» — официальный дилер Renault в Волгограде. Покупать разные автомобили для рабочих нужд и для семьи не рационально. Почему в этом случае на помощь приходит, который днем в бизнесе поможет, а утром детей в школу отвезти или на выходных всей семьей на природу выехать, рассказала ИА «Высота 102» компания «Волга-Раст» — официальный дилер Renault в Волгограде.









Модель Renault DOKKER предлагается в двух вариантах — легковой автомобиль и коммерческий:

• Renault DOKKER — это 5-местный грузопассажирский автомобиль для частного и профессионального использования.

• Renault DOKKER VAN относится к сегменту коммерческих фургонов. Его практичность, эксплуатационные характеристики и впечатляющее внутреннее пространство привлекут представителей малого и среднего бизнеса.

Длина кузова Dokker и Dokker VAN чуть больше 4,3 метра, ширина — 1,75 метра, высота — 1814 мм, колесная база одна из самых больших в классе — 2810 мм.





Технические характеристики





Renault DOKKER комплектуется 1,6-литровым 82-сильным 8-клапанным бензиновым мотором и 1,5-литровым 90-сильным дизелем. Оба варианта работают вместе с 5-ступенчатой механической коробкой и передним приводом.

Надежный бензиновый двигатель соответствует стандартам EURO 5. Заявленный расход топлива в смешанном цикле – 7,8 л на 100 км.

Использование данного типа двигателя снижает стоимость эксплуатации автомобиля.

Дизельный двигатель показывает хорошую тягу на низах и экономичный расход топлива (5.1 л на 100 км в смешанном цикле). Мотор пользуется заслуженным спросом в Европе, главное – вовремя производить замену масла. Дизель хорошо адаптирован к России и легко заводится в зимних условиях, даже если машине пришлось провести ночь на улице. Комбинация дизельного мотора и механической коробки передач демонстрирует отличную управляемость машиной на дороге за счет оптимального подбора передаточных чисел трансмиссии.

В городском потоке автомобиль чувствует себя комфортно, а при езде по трассе на обгоне нужно учитывать высокий кузов и возможную парусность.





Внутреннее оснащение салона





В коммерческом автомобиле водитель проводит много времени и он должен чувствовать себя комфортно. Водительское место имеет удобную эргономичную форму, поэтому нет никакого дискомфорта от длительного нахождения за рулем. Высота рулевой колонки быстро настраивается под параметры водителя.

Кресло можно регулировать продольно.

Renault DOKKER отличает просторный салон и превосходная обзорность. Мультимедийный центр Media Nav 3.0, сенсорный дисплей 7" которой отображает через встроенную навигацию как асфальтированные дороги, так и дороги без покрытия. Это позволяет чувствовать себя уверенно даже на незнакомой местности. Интерьеротличает просторный салон и превосходная обзорность. Мультимедийный центр Media Nav 3.0, сенсорный дисплей 7" которой отображает через встроенную навигацию как асфальтированные дороги, так и дороги без покрытия. Это позволяет чувствовать себя уверенно даже на незнакомой местности.

Система быстро интегрируется со смартфоном, реализован механизм громкой связи по Bluetooth.













Пространство салона функционально — удобное и комфортное. Дизайнеры вместе с инженерами учли, что автомобиль будет использоваться в качестве коммерческого транспорта, а значит, водителю потребуется возить с собой множество документов. Для этого в салоне предусмотрено большое количество удобных ниш и полочек.

Благодаря вместимости и хорошей организации внутреннего пространства Renault DOKKER — отличный автомобиль для большой семьи. На нём можно всем вместе и в гипермаркет за покупками съездить, и выбраться на природу на пикник, и перевести вещи на дачу. На заднем диване могут комфортно расположиться три пассажира, этому способствует удобная форма самого сиденья и отсутствие центрального тоннеля в ногах.





Багажное отделение





Распашные задние двери можно открыть на 90 градусов, в случае необходимости — на 180. В случае коммерческой необходимости на таком автомобиле можно спокойно подъехать к погрузочной площадке.













Само багажное отделение большое, солидное, его объем составляет 800 литров. Габариты багажного отделения:

• Длина – 1901 мм;

• Ширина – 1271 мм;

Ровный пол и небольшая погрузочная высота багажника (570 мм), дополнительных проблем при погрузке/разгрузке не доставляет. Объем багажника легко можно увеличить до 3-х кубических метров, сложив сиденья заднего ряда. Если сложить переднее пассажирское кресло, то можно в салоне перевозить длинномеры длинной до 3,1 метра, а общий объем багажного отделения в таком случае будет составлять 900 литров.





Безопасность





Решения компании Renault учитывают факторы риска и обеспечивают высокий уровень активной и пассивной безопасности во время езды:

• Антиблокировочная тормозная система (ABS)

• Система курсовой устойчивости (ESP)

• Renault DOKKER оснащается фронтальными подушками безопасности водителя и переднего пассажира.

• Круиз-контроль с ограничителем скорости управляется кнопками на рулевом колесе и позволяет задать нужную скорость движения или максимальную скорость автомобиля.

• Сзади на каждом из посадочных мест дивана предусмотрено по простому и надежному креплению ISOFIX для безопасности детей в дороге.

• Дневные ходовые огни и противотуманные фары позволяют максимально уверенно чувствовать себя в условиях недостаточной видимости.





Управляемость





В основе DOKKER лежит модифицированная платформа B0, на которой производятся Logan и Duster, что говорит о хороших качествах подвески. DOKKER едет плавно даже с незаполненным салоном.

Renault DOKKER великолепно подготовлен к российским климатическим условиям: двигатель адаптирован к запуску в холодном климате, установлен генератор повышенной мощности, применяются технические жидкости для эксплуатации при низких температурах.

Записаться на тест-драйв, уточнить все подробности по стоимости нового автомобиля можно у официального дилера Renault «Волга-Раст», ООО ТК «Федерация» по телефону: +7 (8442) 55-15-55 или

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