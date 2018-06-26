Сборная Японии прилетела в Волгоград из Казани

Спорт 26.06.2018 18:08
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26.06.2018 18:08
Сборная Японии по футболу прилетела в Волгоград на матч с польской командой. Как стало известно ИА “Высота 102”, футболисты страны восходящего солнца прилетели из Казани на самолете “Airbus-319”, носящем название “Ростов-на-Дону”.
На счету японских спортсменов победа со счетом 2:1 над сборной Колумбии и ничья во встрече с Сенегалом 2:2. С четырьмя игровыми очками они находятся на первом месте турнирной таблицы в группе “H”. Сборная Польши занимает последнее место в группе. Команда потерпела поражение в матче с Сенегалом, а затем проиграла Колумбии со счетом 0:3.
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