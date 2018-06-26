Экономика

На предприятиях группы «НИКОХИМ» в Волгограде выбирают лучших по профессии

Экономика 26.06.2018 16:54
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26.06.2018 16:54



Сотрудники АО «КАУСТИК», ООО «МагМайн», АО «НикоМаг» успешно проходят испытания на получение престижного звания «Лучший по профессии». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в номинациях конкурса профессионального мастерства среди сотрудников рабочих специальностей заявлены 14 самых востребованных профессий химической отрасли. 
Соревнования проходят в два этапа: вначале оцениваются теоретические знания, затем их применение на практике. Главная цель профессиональных состязаний – стимулирование заинтересованности рабочих в непрерывном повышении своего профессионального мастерства, повышение престижа профессий, а также выявление высококвалифицированных рабочих. Конкурсы профмастерства на промышленной площадке АО «КАУСТИК» проходят ежегодно вот уже более 25 лет!
Конкурсные испытания с успехом прошли аппаратчики, токари, операторы, электромонтеры и электрослесари, машинисты компрессорных установок. Состоялся практический этап конкурса на звание лучшего и для лаборантов химического анализа. 24 участницам предстояло провести в течение одного часа сложный титриметрический анализ. Члены жюри – опытные наставники строго следили, как конкурсантки справляются с поставленной задачей. Впереди состязания электрогазосварщиков и слесарей-ремонтников. Стоит добавить, что подобные конкурсы – это эмоциональные, зрелищные мероприятия, где каждый соревнующийся старается показать высший пилотаж своего профессионального мастерства. Итоги корпоративного конкурса станут известны в июле. Победителей ожидает материальное вознаграждение, что, кстати, является хорошим стимулом для участия в соревнованиях, и почетная миссия представлять «КАУСТИК» на областном уровне.
Именно сотрудники АО «КАУСТИК» неоднократно становились победителями и призерами региональных конкурсов прошлых лет в номинациях «Лучший лаборант химического анализа», «Лучший токарь», «Лучший электросварщик» и «Лучший водитель автобуса».

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