







Крупные штрафы назначены двум должным лицам в Волгоградской области за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебные решения, 20 тысяч рублей суд постановил взыскать с должностного лица - производителя работ Новоаннинского ДРСУ Галины Блюденовой, ответственной за содержание автодороги Самойловка-Шумилинская. С 96 по 147 км этой автодороги в апреле текущего года были зафиксированы выбоины асфальтового покрытия и отсутствие горизонтальной разметки. В судебном заседании Блюденова признала вину в совершении административного правонарушения. Суду пояснила, что действительно, выявленные нарушения имели место на момент проверки и являлись следствием задержки перечисления денежных средств. В настоящее время все недостатки устранены.

Аналогичный штраф - 20 тысяч рублей - назначен директору МБУ "Благоустройство" г.Жирновска Денису Новикову. В суде установлено, что Новиков, ответственный за содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения, допустил нарушение правил содержания дорог в безопасном для дорожного движения состоянии, а именно, не принял своевременных мер по устранению выбоин на проезжей части дороги по ул. Коммунистическая (в границах ул. Советская и ул.Ломоносова) в г.Жирновске.

Судебные решения в законную силу еще не вступили и могут быть обжалованы.



