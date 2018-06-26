Продукция ОАО «Хлебокомбинат-Волжский» получила высокую оценку Роскачества









Батон нарезной, произведенный ОАО «Хлебокомбинат-Волжский», получил высокую оценку Роскачества, что означает подтверждение соответствия всем требованиям законодательства и признание его качественным и безопасным.

Как сообщает ИА «Высота 102», на официальном сайте Роскачества отмечено, что образец был приобретен в ООО «Тамерлан», сеть магазинов «Покупочка», магазин № 083 по адресу: г. Волгоград, ул. Колосовая, д. 4. Специалисты отметили, что в батоне использована мука высшего сорта, хороший мякиш и высокие органолептические показатели.

«В данном образце не было обнаружено пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, а также бактерий группы кишечной палочки и золотистого стафилококка. В хлебе не было зафиксировано наличие таких консервантов, как соли сорбиновой, бензойной и пропионовой кислот, а также некоторых улучшителей муки (например, фосфатов и семикарбазида)… Батон имеет продолговато-овальную форму с косыми надрезами на поверхности. Он светло-желтого цвета. Кстати, о цвете: при производстве данного хлеба не использовались красители. Его вкус свойственен данному виду изделий, не имеет постороннего привкуса, а запах свойственен изделиям из пшеничной муки, постороннего запаха нет. Фактический вес хлеба соответствует весу, указанному в маркировке», - отмечается в официальном сообщении Роскачества.

Напомним, деятельность Роскачества заключается в информировании населения о качестве товаров в магазинах, для этого Роскачество организует и проводит по всей стране независимые веерные исследования различных товарных групп.





Справка. Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) учреждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2015 года №780-р в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и выдачи лучшим отечественным товарам российского Знака качества.



