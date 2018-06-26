В Волгограде жители девяти многоквартирных домов спасаются от обезвоживания

Общество 26.06.2018 16:27
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26.06.2018 16:27
Уже второй день жители квартала 127, что на бульваре Победы в Дзержинском районе Волгограда, существуют без воды. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, воду отключили без каких-либо предупреждений, после звонков в аварийную службу выяснилось, что произошел порыв на водопроводе. «Воду нам обещали дать еще вчера вечером, пошел уже второй день, краны пустые, а в близлежащих магазинах люди скупили все 5-литровые бутыли с водой», - рассказал волгоградец Дмитрий. Только сегодня во двор дома приехала водовозка, к которой выстроилась огромная очередь. Но уже через полчаса вода закончилась и машина уехала, многим пришлось возвращаться домой с пустыми ведрами и банками. «Наверное, можно не рассказывать, как люди переносят жару без воды, - посетовал Дмитрий. – Уже не знаем, как спасаться, кондиционеры есть далеко не у всех пожилых людей». В компании «Концессии водоснабжения» подтвердили факт аварии на водопроводе. И заверили, что сегодня к вечеру вода должна появиться в девяти обезвоженных многоквартирных домах.
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