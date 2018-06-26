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Быстрее, чем Муса и Салах: 4G-интернет «МегаФона» отработал на отлично

Телеком 26.06.2018 15:34
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26.06.2018 15:34


Компания «МегаФон» подвела итоги работы сети на втором и третьем матче ЧМ-2018, прошедших на «Волгоград Арене». Во время игр Нигерия – Исландия и Египет – Саудовская Аравия абоненты оператора составили более трети от общего числа болельщиков. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, они совершили более 30 тысяч вызовов, только за время матча суммарная продолжительность разговоров составила почти 47 тыс. минут. Интернет-трафик в сети «МегаФон» достиг 1,5 Тб – это сравнимо с 1050 скачанными фильмами в HD-качестве. При этом скорость загрузки данных была выше 65 Мбит/c, передачи – порядка 50 Мбит/с.

На матче Египет — Саудовская Аравия доля абонентов МегаФона составила 32% от общего числа зрителей. По сравнению с предыдущей игрой они звонили на 20% меньше, но примерно на столько же вырос интернет-трафик: за день клиенты оператора прокачали 1,7 Тб, из них 1,3 Тб — непосредственно во время матча. Если переводить в HD-фильмы, получается, 1190 и 910 штук. Скорости загрузки и передачи данных достигали соответственно 71,5 и 47,5 Мбит/с. 
Во время обеих игр при стабильно высокой загрузке сеть компании «МегаФон» отработала без сбоев.
«Говорят, что болельщики – это двенадцатый игрок в команде. А мы считаем, что и качество мобильного интернета недооценивать не стоит. Тем более, что выкладывается он на полную катушку, не хуже, чем лучшие игроки матчей, Муса и Салах», — комментирует Кирилл Давыдов, директор Волгоградского отделения компании «МегаФон».

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