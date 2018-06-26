Общество 26.06.2018 17:27
431 0
26.06.2018 17:27
Украинским бизнесменам не удалось ввезти «непонятное» мороженое на территорию нескольких регионов ЮФО, включая Волгоградскую область. По данным управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и республике Калмыкия, - сообщает ИА «Высота 102», - 7,5 тонны сомнительного мороженого разного ассортимента госинспекторы не пустили. Более того, при проверке выяснилось, что вес, указанный в ветеринарном свидетельстве, не соответствует фактическому весу груза. В результате было принято решение отправить груз обратно на территорию Украины.
Фото uisrussia.msu.ru
Реклама
Популярное по теме
В Волгограде египтяне ищут женщину-сувенир, но не Родину-мать 11-ый день чемпионата мира по футболу разукрасил Волгоград...
25.06.2018 20:17
22147 2
Невезучий болельщик из Англии: Волгоград-Сталинград поражает историей После выписки из волгоградской больницы скорой медицинской...
25.06.2018 15:23
13441 3
Болельщик из Нигерии признался в любви к Волгограду на языке йоруба Волгоград произвел неизгладимое впечатление на множество болельщиков, приехавших на матчи...
23.06.2018 15:08
4567 0
Комитет по труду Волгоградской облдумы поддерживает пенсионную реформу26.06.2018 17:05
В Волгоградской области ответственных за дороги штрафуют за ямы и отсутствие разметки26.06.2018 16:29
В Волгограде жители девяти многоквартирных домов спасаются от обезвоживания26.06.2018 16:27
В Волгограде сотрудники почты после огласки скандальной истории об оскорблении инвалида принесли ему извинения26.06.2018 15:37
Губернатор Волгоградской области рассказал министру МВД России о борьбе с наркотиками26.06.2018 13:15
В Волгограде мэрии указали на недопустимость «двойных стандартов» к предпринимателям26.06.2018 12:49
Пассажиры автобуса в Волгограде обливаются потом из-за неработающего кондиционера26.06.2018 12:25
В Волгоградской области производителя колбас уличили в торговле несвежей продукцией26.06.2018 10:42
В Волгограде египтяне ищут женщину-сувенир, но не Родину-мать25.06.2018 20:17
Невезучий болельщик из Англии: Волгоград-Сталинград поражает историей25.06.2018 15:23
В жарком Волгограде включат все фонтаны и польют дороги25.06.2018 14:21
Волгоградстат обрабатывает за год свыше 1 млн показателей25.06.2018 12:38
Более 150 человек посетило Волжский филиал компании AB InBev Efes25.06.2018 10:35
В Волгоградской области прокуратура нашла «дыры» в системе безопасности профучилища24.06.2018 15:49
На юге Волгограда вновь благоустроят парк после уголовного скандала24.06.2018 11:48
Реклама