Трое пловцов "Спартака-Волгограда” будут бороться за медали чемпионата Европы

Спорт 26.06.2018 15:02
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26.06.2018 15:02
Трое спортсменов клуба “Спартак-Волгоград” выступят в составе сборной России на чемпионате Европы по плаванию на открытой воде. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" возглавляющая отделение плавания в ГАУ ВО "ЦВВС "Спартак-Волгоград" олимпийская чемпионка и 8-кратная чемпионка мира Лариса Ильченко: "В начале августа в Глазго (Шотландия) отправятся Мария Новикова, Денис Адеев и Антон Евсиков. Такое решение принял тренерский штаб национальной команды во главе с главным наставником Сергеем Бурковым".
Право представлять страну на международной арене волгоградцы завоевали по итогам личных выступлений на чемпионате России, который прошел на базе Всероссийского детского центра "Смена" в поселке Сукко близ Анапы. Там воспитанники Владимира Захарова и Дениса Косьяненко завоевали в индивидуальных заплывах две золотые и две серебряные медали на дистанциях 5, 10 и 16 километров.
Это позволило волгоградской команде выиграть общекомандный зачет чемпионата России. При этом пловцы "Спартака-Волгоград" опередили сильнейших спортсменов из ХМАО и Московской области. Напомним, отделение по плаванию спортивной школы олимпийского резерва при ГАУ ВО "ЦВВС "Спартак-Волгоград" официально было открыто всего полгода назад и на сегодня это первое большое достижение "спартаковских" пловцов на столь крупных соревнованиях российского уровня.
Фото: Всероссийской Федерации плавания
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