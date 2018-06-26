Трое пловцов "Спартака-Волгограда” будут бороться за медали чемпионата Европы









Трое спортсменов клуба “Спартак-Волгоград” выступят в составе сборной России на чемпионате Европы по плаванию на открытой воде. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" возглавляющая отделение плавания в ГАУ ВО "ЦВВС "Спартак-Волгоград" олимпийская чемпионка и 8-кратная чемпионка мира Лариса Ильченко: "В начале августа в Глазго (Шотландия) отправятся Мария Новикова, Денис Адеев и Антон Евсиков. Такое решение принял тренерский штаб национальной команды во главе с главным наставником Сергеем Бурковым".

Право представлять страну на международной арене волгоградцы завоевали по итогам личных выступлений на чемпионате России, который прошел на базе Всероссийского детского центра "Смена" в поселке Сукко близ Анапы. Там воспитанники Владимира Захарова и Дениса Косьяненко завоевали в индивидуальных заплывах две золотые и две серебряные медали на дистанциях 5, 10 и 16 километров.

Это позволило волгоградской команде выиграть общекомандный зачет чемпионата России. При этом пловцы "Спартака-Волгоград" опередили сильнейших спортсменов из ХМАО и Московской области. Напомним, отделение по плаванию спортивной школы олимпийского резерва при ГАУ ВО "ЦВВС "Спартак-Волгоград" официально было открыто всего полгода назад и на сегодня это первое большое достижение "спартаковских" пловцов на столь крупных соревнованиях российского уровня.

Фото: Всероссийской Федерации плавания