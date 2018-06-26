В Волгограде сотрудники почты после огласки скандальной истории об оскорблении инвалида принесли ему извинения





Сегодня представители руководства 120-го отделения связи Ворошиловского района Волгограда посетили инвалида первой группы, чтобы принести извинения за неподобающее поведение некоторых своих сотрудников. Как сообщил ИА "Высота 102" Дмитрий Дружинин, представители почтового отделения не только извинились, но и пообещали уволить операторов, которые позволили в его адрес оскорбления и незаконно требовали предоставления справок о доходах. Кроме того, в знак примирения Дмитрий Дружинин получил в дар подписку на журнал. "Извинения приняты. Зла я не держу. Но мне хотелось, чтоб об этой скандальной истории стало известно СМИ, потому что нельзя к инвалидам относиться, как к людям второго сорта", - сказал Дмитрий.