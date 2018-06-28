



Невозможно не заметить перемены, происходящие в последние два года в Волгоградском областном онкологическом диспансере — крупнейшем специализированном учреждении Юга России. Преобразилась территория диспансера: появились газоны и цветники, высажены хвойники и красивейшие саженцы лиственных пород, внутренний дворик превращен в детскую игровую площадку, а 1 июня, в День защиты детей, заработал фонтан.





Значительные перемены произошли и в оказании медицинской помощи онкологическим больным. С открытием Call-центра, сообщает ИА «Высота 102», упростилась запись на прием к врачам-специалистам и на диагностические исследования, исчезли очереди в регистратуру. Двухсменная работа поликлиники позволила сократить время уточняющей диагностики и начала специализированного лечения.





В структуре многопрофильного стационара появились два специализированных отделения: онкоурологическое и маммологическое.





Отделение онкоурологии возглавил один из опытнейших онкологов, врач высшей квалификационной категории, заслуженный врач России Александр Викторович Киреев.

Основное направление деятельности отделения — совершенствование методов диагностики и лечения онкоурологических заболеваний с сохранением высокого качества жизни больных. Здесь оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с онкологической патологией мочевыводящих путей, органов забрюшинного пространства и половой сферы.





В отделении осуществляется весь комплекс исследований урологических больных, включая функциональные почечные пробы, ультразвуковое сканирование почек и почечных артерий с допплерографией, полифокальную биопсию предстательной железы под УЗИ-контролем, контрастную компьютерную томографию и другие методы аппаратной визуализации.





Успех диагностики и качественного лечения обеспечивается слаженной работой опытных специалистов, мощной лечебно-диагностической базой, эффективными современными операциями и способами терапии.





«Наше отделение оснащено лапароскопическим и эндоскопическим оборудованием, которое позволяет выполнять высокотехнологичные операции на самом высоком уровне. Специалисты владеют и широко применяют самые передовые технологии. В том числе с применением нервосберегающих методик», — говорит заведующий онкоурологического отделения Александр Киреев.





Специалистами онкоурологического отделения выполняется весь спектр открытых радикальных и циторедуктивных хирургических вмешательств у пациентов с онкологической патологией мочеполовой системы. Широко используется метод органосохраняющей операции при раке почки — резекция почки. При раке мочевого пузыря и предстательной железы осуществляются малоинвазивные операции органосохраняющего характера (ТУР).





«Мы стараемся не только продлить нашим пациентам жизнь, но стремимся к тому, чтобы эта жизнь была полноценной и качественной. Чтобы человек не чувствовал себя в чем-то обделенным, жил и радовался жизни, — говорит доктор Киреев.— Выявление опухоли на ранней стадии позволяет провести радикальное лечение. На поздней стадии мы можем больного поддерживать, облегчать страдания, но вылечить — крайне сложно. Поэтому так важно каждому человеку следить за своим здоровьем, ежегодно посещать смотровой кабинет и регулярно посещать диспансеризацию».





Руководителем еще одного нового отделения онкодиспансера — маммологического, стал Сергей Владимирович Теличко, врач-онколог, имеющий специализацию по пластической хирургии.

В отделении проводятся все виды операций на молочной железе: секторальная резекция, радикальная мастэктомия в различных модификациях, органосохраняющие операции, а также выполняются реконструктивно-пластические операции. Кроме того, здесь лечат рак кожи и мягких тканей.





Как рассказал Сергей Теличко, если по показаниям невозможно выполнить органосохранную операцию и молочную железу необходимо удалить, то пациентке сразу же предлагается реконструктивная операция.





«Внедрение в клиническую практику реконструктивно-пластических операций – одно из главных направлений деятельности нашего отделения. За одну операцию мы удаляем молочную железу с опухолью и проводим реконструкцию груди. Так что, проснувшись после наркоза, женщина не видит потерь на своем теле»,— подчеркнул Теличко.





Лечение продолжается в отделении реабилитации онкодиспансера, где происходит физическое и психологическое восстановление пациенток при комплексном воздействии методов лечебной физкультуры, физиотерапии, психотерапии, достигается трудовая и социальная реабилитация.





«Успех радикального лечения следует оценивать не только по числу спасенных жизней, но и по числу людей, способных вновь стать полноценными членами общества, — говорит главный врач Волгоградского онкологического диспансера, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист комитета здравоохранения Волгоградской области, Надежда Витальевна Коваленко.— Наша задача создать уникальный в ЮФО центр по диагностике и лечению онкологических заболеваний, который позволит расширить спектр оказываемых медицинских услуг на месте, сокращая при этом число обращений больных в федеральные стационары».