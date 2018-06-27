Общество

Волгоградские казаки хотят обрести экономическую независимость

Общество 27.06.2018 06:33
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27.06.2018 06:33


Казачьи общества в Волгоградской области могут получить право арендовать земельные участки без проведения торгов. Земля должна использоваться для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения местных традиций и образа жизни казаков. Как сообщили ИА «Высота 102» в облдуме, проект закона подготовлен комитетом по делам национальностей и казачества администрации региона и одобрен профильным комитетом областного заксобрания. Как было отмечено разработчиками, его принятие будет способствовать комплексному развитию сельских территорий, созданию новых рабочих мест, а также обеспечит экономическую независимость казачьих обществ. 
Речь идет о землях, расположенных в муниципальных районах Волгоградской области и в сельских населенных пунктах городского округа город Михайловка. Согласно законопроекту участки без проведения торгов могут быть предоставлены только в границах той территории, на которой казачье общество осуществляет свою деятельность в соответствии с принятым уставом. При этом предлагаемая льгота будет распространяться на невостребованные в настоящее время земли, что, в свою очередь, должно способствовать их вовлечению в хозяйственный оборот.
Претендовать на получение земельных участков без торгов могут только казачьи общества, внесенные в госреестр, на данный момент в регионе их 69. 
Фото http://volgoduma.ru/informacziya-press-sluzhby/news/24448-kazachim-obshhestvam-pozvolyat-arendovat-zemlyu-bez-provedeniya-torgov.html

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