Волгоградские казаки хотят обрести экономическую независимость

Общество 27.06.2018 06:33
1608 11
27.06.2018 06:33
Казачьи общества в Волгоградской области могут получить право арендовать земельные участки без проведения торгов. Земля должна использоваться для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения местных традиций и образа жизни казаков. Как сообщили ИА «Высота 102» в облдуме, проект закона подготовлен комитетом по делам национальностей и казачества администрации региона и одобрен профильным комитетом областного заксобрания. Как было отмечено разработчиками, его принятие будет способствовать комплексному развитию сельских территорий, созданию новых рабочих мест, а также обеспечит экономическую независимость казачьих обществ.
Речь идет о землях, расположенных в муниципальных районах Волгоградской области и в сельских населенных пунктах городского округа город Михайловка. Согласно законопроекту участки без проведения торгов могут быть предоставлены только в границах той территории, на которой казачье общество осуществляет свою деятельность в соответствии с принятым уставом. При этом предлагаемая льгота будет распространяться на невостребованные в настоящее время земли, что, в свою очередь, должно способствовать их вовлечению в хозяйственный оборот.
Претендовать на получение земельных участков без торгов могут только казачьи общества, внесенные в госреестр, на данный момент в регионе их 69.
Фото http://volgoduma.ru/informacziya-press-sluzhby/news/24448-kazachim-obshhestvam-pozvolyat-arendovat-zemlyu-bez-provedeniya-torgov.html
Реклама
Популярное по теме
10.06.2018 19:33
23667 0
14.06.2018 20:33
22403 2
02.06.2018 21:11
17762 0
Украина намеревалась накормить Волгоградскую область и регионы ЮФО сомнительным мороженым26.06.2018 17:27
Комитет по труду Волгоградской облдумы поддерживает пенсионную реформу26.06.2018 17:05
В Волгоградской области ответственных за дороги штрафуют за ямы и отсутствие разметки26.06.2018 16:29
В Волгограде жители девяти многоквартирных домов спасаются от обезвоживания26.06.2018 16:27
В Волгограде сотрудники почты после огласки скандальной истории об оскорблении инвалида принесли ему извинения26.06.2018 15:37
Губернатор Волгоградской области рассказал министру МВД России о борьбе с наркотиками26.06.2018 13:15
В Волгограде мэрии указали на недопустимость «двойных стандартов» к предпринимателям26.06.2018 12:49
Пассажиры автобуса в Волгограде обливаются потом из-за неработающего кондиционера26.06.2018 12:25
В Волгоградской области производителя колбас уличили в торговле несвежей продукцией26.06.2018 10:42
В жарком Волгограде включат все фонтаны и польют дороги25.06.2018 14:21
Волгоградстат обрабатывает за год свыше 1 млн показателей25.06.2018 12:38
Более 150 человек посетило Волжский филиал компании AB InBev Efes25.06.2018 10:35
В Волгоградской области прокуратура нашла «дыры» в системе безопасности профучилища24.06.2018 15:49
На юге Волгограда вновь благоустроят парк после уголовного скандала24.06.2018 11:48
Волгоградцы хотят назвать парк у подножия Мамаева кургана в честь мундиаля24.06.2018 11:35
Реклама