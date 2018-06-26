







Второй этап реформы контрольно-кассовой техники (ККТ) завершается 1 июля этого года. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по Волгоградской области, в рамках проводимой реформы на сайте налоговой службы России реализована возможность регистрации, перерегистрации и снятия с учета контрольно-кассовой техники в электронном виде, через "Личный кабинет ККТ". Для регистрации ККТ на территории Волгоградской области данным электронным сервисом воспользовалось уже около 90% пользователей, зарегистрировавших "online" ККТ.

Напомним, что до 1 июля переход к обязательному применению ККТ должны осуществить организации и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере торговли на ЕНВД и патенте с привлечением наемных работников, а также занятых в сфере общепита. При этом для индивидуальных предпринимателей предусмотрена возможность уменьшения суммы соответствующего налога на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр ККТ. Следует отметить, что уменьшение сумм налога предусмотрено только при условии регистрации ККТ до 1 июля 2018 года.

Фото: ФНС России