Экономика 26.06.2018 15:17
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26.06.2018 15:17
Второй этап реформы контрольно-кассовой техники (ККТ) завершается 1 июля этого года. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по Волгоградской области, в рамках проводимой реформы на сайте налоговой службы России реализована возможность регистрации, перерегистрации и снятия с учета контрольно-кассовой техники в электронном виде, через "Личный кабинет ККТ". Для регистрации ККТ на территории Волгоградской области данным электронным сервисом воспользовалось уже около 90% пользователей, зарегистрировавших "online" ККТ.
Напомним, что до 1 июля переход к обязательному применению ККТ должны осуществить организации и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере торговли на ЕНВД и патенте с привлечением наемных работников, а также занятых в сфере общепита. При этом для индивидуальных предпринимателей предусмотрена возможность уменьшения суммы соответствующего налога на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр ККТ. Следует отметить, что уменьшение сумм налога предусмотрено только при условии регистрации ККТ до 1 июля 2018 года.
Фото: ФНС России
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