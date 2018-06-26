Расследования

Адвокат расчленителя из Волгоградской области настаивает на отправке подсудимого в Москву

Расследования 26.06.2018 13:24
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26.06.2018 13:24


Адвокат Александра Масленникова, который подозревается в убийстве двух девушек, выступил с ходатайством о проведении в отношении его подзащитного стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы в национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии им. Сербского. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала Волгоградского областного суда. В частности, защитник Александра Масленникова желает узнать, мог ли подсудимый, действуя в состоянии аффекта, осознавать последствия своего поступка? Ранее, напомним, психолого-психиатрическая экспертиза уже давала ответ на этот вопрос. В частности, эксперты, хотя и отметили расстройство личности подсудимого, но пришли к выводу, что он осознавал, что делал, когда убивал двух девушек. Адвокат тем не менее считает, что данная экспертиза была проведена поверхностно. А исследование в центре  им. Сербского, по его словам, могло бы дать более объективную оценку психическому состоянию его подзащитного. Между тем, представитель обвинения предложил суду вызвать на следующее заседание экспертов, которые обследовали Масленникова, чтобы те пояснили, насколько глубоко и объективно проводилось исследование. Сам подсудимый спокойно и даже безучастно наблюдал за происходящим. Он по-прежнему отказывается давать показания. Также он оказался немногословным, когда его спросили о происхождении синяков на его теле. Лишь кивнул, когда его спросили, не при конвоировании ли он их получил. Пока в рассмотрении дела объявлен перерыв. 
Напомним, Александра Масленникова подозревают в жестоком убийстве двух девушек из Волжского - Ольги Шапошниковой  и Дарьи Лабутиной. По версии обвинения, из-за возникшего конфликта он убил подруг, потом – расчленил их тела и закопал в лесополосе. 


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