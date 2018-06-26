«Серебряный Меркурий» тоже полюбил Nemoloko





На престижном Фестивале креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury в номинации «Корпоративный и потребительский брендинг» победило агентство DDVB с проектом Nemoloko. По словам директора по стратегическому развитию и маркетингу компании DDVB Дмитрия Стрюкова, источником вдохновения при работе над проектом Nemoloko послужила амбициозность поставленной компанией «Сады Придонья» задачи. Сразу было принято решение, что это будет не просто бренд, а явление, которое привлечет к себе внимание своей смелостью и заложенным потенциалом.

Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, с 1 января по 1 апреля 2018 года претенденты на премию со всего мира подавали свои проекты на «суд» интернет-пользователей и профессионального жюри, в состав которого вошло более 200 экспертов.

В основе Премии лежит идея, что оценку проектов должны производить не только специалисты в области коммуникаций, но и заказчики рекламных услуг, на достижение бизнес-задач которых и ориентированы эти проекты. Благодаря этому, за счет объективности конкурса, признание на «Серебряном Меркурии» можно считать подтверждением высокого уровня профессионализма и креативности агентств.

«Фестиваль Silver Mercury стал для нас в этом году «урожайным», — говорит основатель брендингового агентства DDVB Дмитрий Пёрышков. — Наш проект Nemoloko для любимого клиента «Сады Придонья» получил «бронзу» в номинации «Корпоративного и потребительского брендинга». Отмечу, что «золота» и «серебра» в этом году в разделе «Брендинг» не было вообще, поэтому диплом за проект Nemoloko стал победным!».

Церемония вручения престижной премии Silver Mercury является одним из важнейших событий в мире маркетинга и рекламы. Она представляет собой также и кросс-функциональную площадку для взаимодействия крупных клиентов и игроков рынка: агентств, рекламодателей, представителей СМИ.





Справка:

Торговая марка Nemoloko принадлежит ОАО «Сады Придонья» и представляет собой линейку альтернативных молочным продуктов (овсяные напитки, десерты). Выпуск продуктов Nemoloko начался в декабре 2017 года.



