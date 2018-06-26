Общество 26.06.2018 13:15
755 6
26.06.2018 13:15
Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в заседании государственного антинаркотического комитета под председательством министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в видеоселекторном совещании приняли участие председатели территориальных антинаркотических комиссий субъектов Российской Федерации. В Волгоградской области ее возглавляет губернатор Андрей Бочаров.
«Символично, что заседание проходит в Международный день борьбы со злоупотреблениями наркотическими средствами и их незаконным оборотом, — отметил Владимир Колокольцев. — Ежегодно 26 июня мировое сообщество обращает внимание на необходимость консолидации усилий в противодействии общей глобальной угрозе. Неотъемлемой частью этой масштабной работы является и деятельность органов государственной власти нашей страны. Координирующая роль отводится комитету, на площадке которого обсуждаются наиболее актуальные проблемы».
В ходе совещания рассмотрены предложения по повышению эффективности принимаемых в регионах мер борьбы с незаконным распространением и употреблением наркотических средств.
«Комплекс принятых мер по противодействию распространению наркотических средств на территории Волгоградской области позволяет удерживать ситуацию на уровне ниже среднероссийского и среднего по Южному федеральному округу, — прокомментировал по итогам совещания Андрей Бочаров. — Но мы считаем, что проблема у нас достаточно серьёзная, потому что это касается конкретного человека, конкретной семьи и общества в целом. Поэтому дополнительно будут приняты меры по противодействию распространению наркотических средств и реабилитации наркозависимых на территории Волгоградской области».
Реклама
Популярное по теме
В Волгограде египтяне ищут женщину-сувенир, но не Родину-мать 11-ый день чемпионата мира по футболу разукрасил Волгоград...
25.06.2018 20:17
17652 2
Невезучий болельщик из Англии: Волгоград-Сталинград поражает историей После выписки из волгоградской больницы скорой медицинской...
25.06.2018 15:23
10437 3
Болельщик из Нигерии признался в любви к Волгограду на языке йоруба Волгоград произвел неизгладимое впечатление на множество болельщиков, приехавших на матчи...
23.06.2018 15:08
4567 0
В Волгограде мэрии указали на недопустимость «двойных стандартов» к предпринимателям26.06.2018 12:49
Пассажиры автобуса в Волгограде обливаются потом из-за неработающего кондиционера26.06.2018 12:25
В Волгоградской области производителя колбас уличили в торговле несвежей продукцией26.06.2018 10:42
В Волгограде египтяне ищут женщину-сувенир, но не Родину-мать25.06.2018 20:17
Невезучий болельщик из Англии: Волгоград-Сталинград поражает историей25.06.2018 15:23
В жарком Волгограде включат все фонтаны и польют дороги25.06.2018 14:21
Волгоградстат обрабатывает за год свыше 1 млн показателей25.06.2018 12:38
Более 150 человек посетило Волжский филиал компании AB InBev Efes25.06.2018 10:35
В Волгоградской области прокуратура нашла «дыры» в системе безопасности профучилища24.06.2018 15:49
На юге Волгограда вновь благоустроят парк после уголовного скандала24.06.2018 11:48
Волгоградцы хотят назвать парк у подножия Мамаева кургана в честь мундиаля24.06.2018 11:35
На Центральном рынке Волгограда после ремонта небывалый ажиотаж среди мясников24.06.2018 10:51
В Волгограде дореволюционным домам вернут былую красоту24.06.2018 10:14
В Волгограде военная кафедра в ВолГАУ станет доступной для студентов всех вузов области24.06.2018 08:36
Депутаты Волгоградской облдумы отказываются от взноса на капремонт23.06.2018 18:55
Реклама