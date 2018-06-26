







Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в заседании государственного антинаркотического комитета под председательством министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в видеоселекторном совещании приняли участие председатели территориальных антинаркотических комиссий субъектов Российской Федерации. В Волгоградской области ее возглавляет губернатор Андрей Бочаров.

«Символично, что заседание проходит в Международный день борьбы со злоупотреблениями наркотическими средствами и их незаконным оборотом, — отметил Владимир Колокольцев. — Ежегодно 26 июня мировое сообщество обращает внимание на необходимость консолидации усилий в противодействии общей глобальной угрозе. Неотъемлемой частью этой масштабной работы является и деятельность органов государственной власти нашей страны. Координирующая роль отводится комитету, на площадке которого обсуждаются наиболее актуальные проблемы».

В ходе совещания рассмотрены предложения по повышению эффективности принимаемых в регионах мер борьбы с незаконным распространением и употреблением наркотических средств.

«Комплекс принятых мер по противодействию распространению наркотических средств на территории Волгоградской области позволяет удерживать ситуацию на уровне ниже среднероссийского и среднего по Южному федеральному округу, — прокомментировал по итогам совещания Андрей Бочаров. — Но мы считаем, что проблема у нас достаточно серьёзная, потому что это касается конкретного человека, конкретной семьи и общества в целом. Поэтому дополнительно будут приняты меры по противодействию распространению наркотических средств и реабилитации наркозависимых на территории Волгоградской области».



