В Астраханской и Волгоградской областях на фоне регионов ЮФО цены на бензин росли «скромнее»





Астраханская и Волгоградская области стали единственными в ЮФО регионами с самыми низкими ценами на бензин после серьезного роста стоимости в мае. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, стоимость бензина марки АИ-92 в Волгоградской области составила 40,97 рубля за литр. Меньше только в Астраханской области – 40,42 рубля за литр. В Ростовской области данная марка стоит 42,20 рубля за литр. А выше всех цена в Крыму – 44,81 рубля за литр. Такая же ситуация и с бензином марки АИ-95. В Волгоградской области его стоимость – 44,71 рубля за литр, в Астраханской – 43,70 рубля за литр. В Краснодарском крае бензин марки АИ-95 стоит 45,43 рубля за литр, а в Крыму – 47,36 рубля за литр. А вот дизтопливо в Волгоградской области отнюдь недешевое. Так, самое дешевое дизтопливо среди регионов ЮФО в Астраханской области – 41,40 рубля за литр. Калмыкия расположилась на втором месте по самым низким ценам на этот вид топлива – 41,65 рубля за литр. В Краснодарском крае дизтопливо стоит в среднем 42,09 рубля за литр, в Адыгее – 42,30 рубля за литр, в Ростовской области– 42,77 рубля за литр. В Волгоградской области этот показатель составляет 42,80 рубля за литр.



