



На время ЧМ-2018 Волгоград стал лидером по доле спортбаров: здесь 52% заведений показывают игры ЧМ-2018. По данным аналитиков 2ГИС, сообщает ИА «Высота 102», всего в миллионном городе 265 спортбаров, половина из которых показывает трансляции футбольных матчей.

Больше всего заведений с трансляциями — в Москве, 2636 спортбаров (47% от общего числа баров, ресторанов и кафе). Однако в процентном отношении — по доле мест с трансляциями в общем количестве точек общепита — столица занимает третье место. В Санкт-Петербурге — 44% заведений показывают мундиаль (1768 спортбаров), это шестой показатель среди городов исследования. Меньше всего доля мест с трансляцями в Ростове-на-Дону — только 24% заведений показывают игры (148 спортбаров).

Аналитики подсчитали и средний чек из стоимости трёх составляющих на выбор посетителя заведения: салата или закуски, первого или второго блюда, десерта или напитка. В Волгограде средний чек составил 624 рубля.