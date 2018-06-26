Выборы 26.06.2018 14:05
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26.06.2018 14:05
На второй неделе после старта предвыборной кампании в Волгограде ни один выдвиженец так и не дошел до городского избиркома. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, ТИК Дзержинского района, который в этом году отвечает на подготовку и проведение выборов в гордуму, с 17 июня находится в ожидании заявлений от потенциальных претендентов на мандаты. Прием документов от партий и самовыдвиженцев завершится в середине июля. После чего начнется регистрация кандидатов. Выборы депутатов Волгоградской гордумы состоятся в единый для России день голосования, 9 сентября.
Известно, что основные политические организации направят в избирком свои предвыборные списки в начале июля. Так, в реготделении «Единой России» конференция по выдвижению кандидатов в депутаты состоится 30 июня, 29 июня – у «Справедливой России». В первых числах июля перечень своих претендентов на мандаты в представительном собрании озвучит реготделение партии «Родина». Сталинградский обком КПРФ проведет отчетно-выборную конференцию 7 июля.
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