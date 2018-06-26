От Сталинграда - до Великой Победы

Превратились в белых журавлей: установлены имена погибших в Австрии героев-сталинградцев

От Сталинграда - до Великой Победы 26.06.2018 12:24
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26.06.2018 12:24

Персональные данные 33 воинов-сталинградцев, которые захоронены на территории Австрии и до сих пор числились пропавшими без вести, предали гласности активисты Общероссийского народного фронта. Во время патриотической акции «Поверка павших», которая прошла в поселке Новый Рогачик Городищенского района, как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ, участники наклеили специальные стикеры с журавлями и именами ранее неизвестных солдат на стенд с изображением неба. Мероприятие прошло на территории мемориала Героя Советского Союза Николая Сердюкова. 
«Эти имена долгое время были неизвестны, все они были нашими земляками, уроженцами Сталинграда или Сталинградской области. За каждым именем – судьба, семья, непрожитая мирная жизнь. Но теперь они уже никогда не будут забыты», - подчеркнул активист регионального отделения ОНФ в Волгоградской области Федор Шляхов. По его словам, работа по возвращению и увековечиванию имен неизвестных солдат очень важна наряду с поиском и учетом памятников, братских захоронений, эвакогоспиталей и будет продолжена. Список с их персональными данными будет опубликован в социальных сетях регионального отделения ОНФ в Волгоградской области, чтобы граждане могли оказать помощь в поиске родственников погибших солдат.
Активисты проекта ОНФ «Память народа – Волонтеры памяти» и специалисты центра «Возвращенные имена» к маю 2018 г. восстановили и вернули из небытия около 10 тыс. имен, уроженцев 71 региона страны, которые более 70 лет числились неизвестными. Всего участники проекта восстановили более 18 тыс. имен солдат.
 

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