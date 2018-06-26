Спорт

На "Волгоград Арене" после ЧМ-2018 будут проходить футбольные матчи и концерты

Спорт 26.06.2018 11:20
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26.06.2018 11:20



Стадион "Волгоград Арена" после окончания чемпионата мира по футболу будет использоваться по своему прямому назначению, а играть на нем будет волгоградский "Ротор". Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявил сегодня в пресс-центре 2018 председатель регионального комитета по подготовке и проведению матчей ЧМ по футболу 2018 года Аркадий Грушко. Он выразил надежду, что волгоградский клуб в перспективе все же выйдет в высшую лигу. Свою первую домашнюю игру на "Волгоград Арене" после окончания ЧМ "Ротор" проведет в конце июля.
В первое время содержать стадион будет ФГУП "Спорт-Инжиниринг". Ежегодно на эти цели требуется минимум 250-350 миллионов рублей. Затем планируется, что в 2019 году, объект, рассчитанный на 45 тысяч зрителей, будет передан региону. В свою очередь областная власть рассчитывает на помощь федерального центра. Аркадий Грушко сообщил, что число мест на стадионе будет сокращено, насколько серьезно - станет известно после ЧМ. Планируется использовать объект не только для футбола, но и проведения концертов, что является общемировой практикой.
Касаясь прошедших трех матчей группового этапа ЧМ по футболу на "Волгоград Арене" Грушко отметил, что все операционные службы сработали на хорошем уровне, без негатива. 

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