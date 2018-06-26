ВТБ Регистратор бесплатно регистрирует новые акционерные общества









ВТБ Регистратор представляет новую услугу – создание акционерного общества «под ключ». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, услуга предоставляется бесплатно для всех новых акционерных обществ, которые заключают с ВТБ Регистратором договор на ведение реестра акционеров. Новая услуга направлена на повышение доступности ведения бизнеса в форме акционерного общества и повышение качества обслуживания компаний и их акционеров.

ВТБ Регистратор самостоятельно проводит все процедуры по созданию нового акционерного общества, которые включают:

• подготовку документов, связанных с учреждением общества: решение о создании, договор о создании, устав;

• подготовку документов для государственной регистрации акционерного общества;

• направление и получение документов о создании общества в регистрирующем органе;

• заключение договора на ведение реестра акционеров с регистратором;

• подготовку документов для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества;

• направление и получение документов о государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций в регистрирующем органе.





При создании нового акционерного общества его учредители оплачивают только государственные пошлины.





На данный момент ВТБ Регистратор является единственной компанией на рынке, предоставляющей подобную услугу бесплатно.



