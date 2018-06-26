Ночью в Волгограде потерялся журналист из Перу

Происшествия 26.06.2018 11:14
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26.06.2018 11:14
Минувшей ночью в непростой ситуации оказался приехавший в Волгоград гость из Перу. Как стало известно ИА “Высота 102”, во время прогулки по городу он заблудился, к тому же у него разрядился мобильный телефон. Около двух часов ночи мужчина проходил мимо стадиона “Волгоград Арена”. Там его встретили полицейские, несущие службу на спортивном объекте. Они помогли ему сориентироваться в городе, рассказали как добраться до гостиницы и дали зарядить севший телефон. По имеющимся сведениям, заблудившийся перуанец работает журналистом.
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